Naomi Osaka predala polfinalni dvoboj v Stuttgartu

Prva teniška igralka na svetu, Japonka Naomi Osaka, je zaradi poškodbe trebušne prepone predala današnji polfinalni dvoboj na turnirju WTA v nemškem Stuttgartu. V Barceloni je Rus Danil Medvedev postal prvi finalist in čaka na zmagovalca dvoboja Rafael Nadal - Dominic Thiem.

Enaindvajsetletna igralka iz dežele vzhajajočega sonca, ki je lani osvojila odprto prvenstvo ZDA v New Yorku, letos pa odprto prvenstvo Avstralije v Melbournu, je imela zdravstvene težave že na petkovem četrtfinalnem dvoboju proti Hrvatici Donni Vekić, ki ga je po hudem boju dobila s 6:3, 4:6 in 7:6 (4). Zaradi slabega počutja in bolečin se je Japonka odločila, da bo predala današnji polfinalni dvoboj.

Estonka Anett Kontaveit se je tako že prebila v veliki finale turnirja z nagradnim skladom 886.077 ameriških dolarjev, njena nedeljska tekmica bo znana po drugem polfinalnem obračunu med Čehinjo Petro Kvitovo in Nizozemko Kiki Bertens.