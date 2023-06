V Birminghamu za naslov prvi nosilki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvi nosilki, Čehinja Barbora Krejčikova in Latvijka Jelena Ostapenko, sta finalistki teniškega turnirja WTA v Birminghamu. Krejčikova je brez težav s 6:3 in 6:2 premagala Kitajko Lin Zhu, Ostapenko pa v treh nizih s 5:7, 6:2 in 6:4 Rusinjo Anastasijo Potapovo.