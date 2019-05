Zidanškova in Srebotnikova uspešni, Blaža Rolo loči še ena zmaga

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska teniška igralka Katarina Srebotnik in njena partnerica v ženskih dvojicah Američanka Raquel Atawo sta z zmago začeli turnir WTA v Nürnbergu. Odlično kaže tudi Blažu Roli, ki je v drugem krogu kvalifikacij za nastop na letošnjem drugem turnirju za grand slam v Parizu premagala Ekvadorca Roberta Quiroza s 6:2 in 6:3. Tamara Zidanšek je zmagala v drugem krogu turnirja v Nürnbergu, s 6:3 in 6:4 je bila boljša od Avstralke Alje Tomljanović.

V prvem krogu sta tretji nosilki premagali Nemki Katharino Hobgarski in Jule Niemeier s 3:6, 6:3 in 11:9. Na naslednji tekmici slovensko-ameriški par še čaka.

V Nürnbergu je danes igrala še ena Slovenka, Tamara Zidanšek, ki je bila v drugem krogu s 6:3 in 6:4 bila boljša od Avstralke Alje Tomljanović. Dvoboj je trajal eno uro in 16 minut. Zidanškova je v prvem krogu premagala Japonko Misaki Doi s 7:6 (4), 3:6 in 6:4.

Foto: Vid Ponikvar V konkurenci za preboj na OP Francije ostaja Blaž Rola. Ta je v drugem krogu kvalifikacij igral proti Ekvadorcu Robertu Quirozu in zmagal s 6:2 in 6:3. Dvoboj je trajal uro in pol. Rola, ki na lestvici ATP zaseda 188. mesto, mora za preboj v glavni del turnirja zmagati še enkrat.

ATP

WTA