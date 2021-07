Drugi krog usoden za tretjo, šesto in deseto nosilko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na teniškem turnirju WTA v Gdynii na Poljskem so se v drugem krogu poslovile tretja, šesta in deseta nosilka. Favoriti na turnirjih ATP v Gstaadu in Los Cabosu zaenkrat še brez težav.