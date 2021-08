Rubljov v ruski poslastici izločil prvega nosilca

Doslej je 23-letni Andrej Rubljov, sicer dobitnik zlate kolajne na olimpijskih igrah v Tokiu v mešanih dvojicah, enkrat že igral v finalu na tovrstnih turnirjih. Letos je bil na peščeni podlagi od Moskovčana v Monte Carlu boljši Grk Stefanos Cicipas.

Rubljov bo v 13. finalu v karieri naskakoval deveto lovoriko, največjo doslej v karieri. Letos je sicer slavil v nizozemskem Rotterdamu, poražen pa je bil v finalu travnatega turnirja v nemškem Halleju.

Danes je bil Rubljov v drugem delu dvoboja boljši tekmec proti Medvedjevu. Do danes je na štirih medsebojnih obračunih vselej izgubil, osvojil pa ni niti niza. Nocoj je v Cincinnatiju prekinil oba uroka in slavil po dveh urah in 16 minutah. V finalu se bo pomeril z zmagovalcem obračuna v nočnem delu sporeda med Nemcem Alexandrom Zverevom in Grkom Stefanosom Cicipasom.

Avstralka proti Švicarki oziroma Čehinji

Avstralka Ashleigh Barty bo v nedeljo igrala v finalu turnirja serije WTA 1000 v ameriškem Cincinnatiju. V polfinalu turnirja z nagradnim skladom 2,115 milijona dolarjev (približno 1,81 milijona evrov) je ugnala Nemko Angelique Kerber s 6:2, 7:5.

Ashleigh Barty je za zmago nad Nemko potrebovala 76 minut. Foto: Guliverimage

Petindvajsetletna Bartyjeva, letošnja zmagovalka Wimbledona, je za zmago in šesti finale na turnirjih serije WTA 1000 potrebovala uro in 16 minut. Predvsem v drugem nizu je pokazala psihično stabilnost in v dvoboju vse boljšo trikratno zmagovalko turnirjev za grand slam strla v odločilnih trenutkih drugega niza.

V nedeljo se bo Avstralka merila v 19. finalu na najvišji ravni, na svojem računu pa ima 12 lovorik. Letos je že petkrat igrala v finalu, poleg Wimbledona pa je dobila še turnir v Melbournu, Miamiju in Stuttgartu. Izgubila je le v finalu Madrida.

Za prvo lovoriko v Cincinnatiju se bo pomerila proti boljši iz obračuna med Švicarko Jil Teichmann in Čehinjo Karolino Pliškovo.