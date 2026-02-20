Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Petek,
20. 2. 2026,
20.34

Teniški globus, 20. februar

Pegula in Svitolina za zmago v Dubaju

STA

Jessica Pegula se bo v finalu Dubaja pomerila z Elino Svitolino. | Foto Reuters

Jessica Pegula se bo v finalu Dubaja pomerila z Elino Svitolino.

Foto: Reuters

Američanka Jessica Pegula in Ukrajinka Elina Svitolina sta finalistki teniškega turnirja WTA 1000 v Dubaju. Pegula je v polfinalu turnirja z nagradnim skladom 3,44 milijona evrov premagala rojakinjo Amando Anisimovo z 1:6, 6:4 in 6:3, Svitolina pa je bila boljša od Američanke Coco Gauff s 6:4, 6:7 (13) in 6:4.

Pegula, ki je prejšnji mesec Anisimovo ugnala tudi v četrtfinalu odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu, je bila v petem medsebojnem obračunu po dveh urah in treh minutah znova boljša. V soboto bo - dva dni pred svojim 32. rojstnim dnevom - igrala za svojo deveto turnirsko zmago na turnirjih serije WTA.

Njena finalna tekmica bo igralka iz Ukrajine, ki je po maratonskem in več kot triurnem srditem boju na kolena položila trenutno peto igralko na jakostni lestvici iz ZDA. V obračunu proti Peguli bo naskakovala svojo jubilejno 20. turnirsko zmago.

WTA 1000, Dubaj (3,44 milijone evrov):

- polfinale:
Jessica Pegula (ZDA/4) - Amanda Anisimova (ZDA/2) 1:6, 6:4, 6:3;
Elina Svitolina (Ukr/7) - Coco Gauff (ZDA/3) 6:4, 6:7 (13), 6:4.

