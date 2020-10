Zverev slavil na domačem turnirju

Sedmi igralec sveta je bil sicer na domačem turnirju prvi nosilec, za zmago, dvanajsto turnirsko v karieri ter obenem prvo po Gentu pred 17 meseci, pa je v žep pospravil 24.880 evrov.

V ponedeljek se bo v Kölnu začel še en turnir ATP; Zverev bo še enkrat prvi nosilec.

Srb do zmage na Sardiniji

Srbski teniški igralec Laslo Đere je zmagovalec turnirja ATP na Sardiniji z nagradnim skladom 271.345 evrov. Štiriinsedemdeseti igralec z lestvice ATP je v finalu s 7:6 (3) in 7:5 premagal domačina Marca Cecchinata, sicer 103. igralca sveta.

Finale je trajal dve uri in 15 minut, 25-letni Đere pa je z zmago prišel do drugega turnirskega naslova v karieri. Prvič je zmagal lani v Rio de Janeiru, medtem ko ima Italijan do sedaj na računu zmage v Umagu in Budimpešti 2018 ter Buenos Airesu 2019.

Zmagovalec je zaslužil 13.320 evrov ter 250 točk za lestvico ATP.

