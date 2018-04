V živo: Brez slovenskega presenečenja proti Nadalu, na delu še drugi nosilec

Teniški globus, 18. april

Na teniškem turnirju serije masters v Monte Carlu so na vrsti dvoboji drugega kroga. Aljažu Bedenetu je nasproti stal Rafael Nadal, Slovenec mu je premoč priznal z 2:0 v nizih (6:1, 6:3). Novak Đoković je igral z Borno Ćorićem in ga premagal po dveh nizih (7:6 (2), 7:5). Srb je imel s Hrvatom vse prej kot lahko delo. Zadnji dvoboj igrata Marin Čilić in Fernando Verdasco.