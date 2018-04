"Poglejte njegovo statistiko, ki je nora"

Aljaž Bedene – Rafael Nadal

Verjetno to ni ravno nasprotnik, ki si ga je Bedene želel v drugem krogu. Vsekakor pa Aljaž na igrišče ne bo prišel z belo zastavo. Pesek je med drugim podlaga, ki mu najbolj ustreza. To je letos že dokazal, potem ko se je na turnirju v Buenos Airesu prebil vse do finala, v Riu pa je igral v četrtfinalu.

Med drugim so morali pred njem morali položiti loparje igralci, kot so Pablo Carreno-Busta, ki je trenutno 12. igralec na svetu, Diego Sebastian Schwartzman, 15. igralec sveta … Aljaž je v enem izmed zadnjih pogovorov povedal, da se zaveda, da je na peščeni podlagi med najboljšimi igralci. Morda je ravno zdaj čas, da Bedene preseneti kralja peska in poskrbi za prvovrstno senzacijo.

Foto: Guliver/Getty Images

Rafael Nadal je bil zaradi poškodbe kolka kar nekaj časa odsoten z igrišč. Zadnji turnir serije ATP je igral na OP Avstralije. Na začetku meseca je sicer igral v Davisovem pokalu, kjer je branil barve Španije. Španija je tokrat na pesku gostila reprezentanco Nemčije. Prvi igralec sveta je takoj pokazal dobro formo, potem ko je oba nasprotnika v Davisovem pokalu odpravil po treh nizih.

Za Aljaža in Rafo bo to drugi medsebojni dvoboj. Prvič sta se pomerila pred dvema letoma ravno v Monte Carlu. Dvoboj je pričakovano dobil Majorčan, končal se je z izidom 6:3 in 6:3 in je trajal eno urioin 20 minut. Nadalova statistika v Monte Carlu je naravnost zastrašujoča. Nadal, ki je v Monte Carlu debitiral leta 2003, je osvojil kar 63 dvobojev in le štiri izgubil. Med letoma 2005 in 2013 je bil nepremagan 46 tekem zapored.

Mnogi so prepričani, da je Španec najboljši igralec vseh časov na pesku. Eden izmed njih, je Novak Đoković, ki je do zdaj osvojil le en turnir na OP Francije, medtem ko ima Rafa v svoji vitrini že deset lovorik.

Đoković: Ne kličejo ga zastonj kralj peska Foto: Reuters

"Seveda, da je Rafa najboljši igralec na pesku kdarkoli. Zmagal sem OP Francije in Roger Federer prav tako, vendar je vse ostale lovorike pa je dobil Rafa. Poglejte njegovo statistiko, ki je nora. In ravno zato mi zmaga nad njim v četrtfinali OP Francije tako veliko pomeni. Ne kličejo ga zastonj kralj peska," je povedal Đoković, ki se bo v drugem krogu Monte Carla pomeril z Borno Ćorićem.

Federer zaradi Nadala izpušča sezono na pesku

Podobnega mnenja je tudi eden najboljših igralcev vseh časov Roger Federer. Švicar je priznal, da je imel Rafa na pesku vedno nekoliko prednosti pred njim. "Veliko stvari sem poskušal spremeniti, prav tako sem delal spremembe pri svojem bekendu, imel različne taktike, a on je na pesku vedno našel odgovor. Na drugih podlagah so bili najini dvoboj tesni, vendar na pesku je bil vedno dominanten. V tem času svoje karieri želim imeti čim več možnosti za zmago na turnirju in on je razlog, da sem leta 2017 in letos izpustil sezono na pesku.

Foto: Guliver/Getty Images

"Ne potrebuje veliko časa, da se navadi na to podlago"

In kaj o njem pravi Andy Murray, eden izmed članov "velike četverice"? "Največji izziv v našem športu je, da Nadala premagaš na pesku. To mi je uspelo v Madridu in to je eden od mojih največjih uspehov. Vedno sem mislil, da bi lahko zmagoval na pesku, vendar mi ne ustreza najbolje. Na njem ne igram deset mesecev na leto in navadno mi vzame kar veliko časa, da se privadim nanj. Gibanje na pesku se namreč precej razlikuje od tistega na trdi podlagi. Vidite lahko, kako se Rafa giba po pesku in ne potrebuje veliko časa, da se navadi na to podlago, to mu pomaga," je povedal Škot, ki se počasi vrača po poškodba kolka.