"Danes sem se na igrišču počutil zelo dobro," je dejal Sinner, ki je proti Ruudu zmagal s 6:0 in 6:1, in ob tem dejal: "Sam rezultat ne igra velike vloge." 23-letnik je po le 64 minutah končal dvoboj in izkoristil prvo zaključno žogo za zmago.

S tako impresivno formo je trikratni zmagovalec turnirjev za grand slam tudi favorit v polfinalu proti Američanu Tommyju Paulu. V drugem polfinalu se bosta pomerila Španec Carlos Alcaraz in Italijan Lorenzo Musetti, ki je v četrtfinalu premagal Nemca Alexandra Zvereva.

Nemška teniška ikona Boris Becker ni mogel skriti navdušenja ob takšni predstavi. "Sinner je pokazal brezhiben tenis na pesku," je zapisal Becker že po prvem nizu na družbenem omrežju X.

Jasmine Paolini je prva Italijanka v finalu Rima po letu 2014, ko je to uspelo Sari Errani. Foto: Reuters

V ženski konkurenci je šesta nosilka, Italijanka Jasmine Paolini v polfinalu s 7:5, 6:1 premagala Američanko Peyton Stearns in se bo tako potegovala za lovoriko. Paolini je prva Italijanka v finalu Rima po letu 2014, ko je to uspelo Sari Errani.

