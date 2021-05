Težave za prvo igralko sveta dva tedna pred OP Francije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prva tenisačica na svetu, Avstralka Ashleigh Barty, je pri vodstvu 6:4 in 2:1 predala četrtfinalni dvoboj na turnirju WTA 1000 v Rimu. Kot je nato povedala, se je za to odločila iz previdnosti, saj jo čez dva tedna čaka grand slam v Parizu. V polfinale turnirja sta se v moški konkurenci že uvrstila Reilly Opelka in Rafael Nadal. Na delu bo tudi Novak Đoković, prvi nosilec turnirja.