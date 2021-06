Klepačeva in Hercogova v prvem krogu poraženi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je skupaj s Hrvatico Darijo Jurak izpadla v prvem krogu dvojic na teniškem turnirju v Berlinu, z izidom 1:6, 6:3 in 10:12. Boljši sta bili po uri in 17 minutah Hrvatica Petra Martič in Američanka Shelby Rogers.