Čehinja zanesljivo v drugi krog Prage

Po koncu turnirja za grand slam v Wimbledonu se ta teden teniški igralke in igralci med drugim merijo na turnirjih WTA in ATP v Pragi, Budimpešti in Hamburgu. Čehinja Barbora Krejčikova je v prvem krogu turnirja WTA v Pragi s 6:2 in 6:3 ugnala Bolgarko Isabello Šinikovo.