Kanadčanka v polfinale v Guadalajari

Na WTA turnirju v Guadalajari se je Kanadčanka Eugenie Bouchard prebila v polfinale, potem ko je s 6:4 in 6:3 odpravila Američanko Caty McNally. V polfinale so se prebile še Italijanka Elisabetta Cocciaretto, Španka Sara Sorribes in Čehinja Marie Bouzkova.