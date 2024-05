Boleč poraz Nadala, odločitve o Parizu še ni sprejel

Štirinajstkratni zmagovalec OP Francije Rafael Nadal še ni sprejel odločitve, ali bo letos nastopil na največjem peščenem turnirju, na grand slamu Roland Garros v Parizu. "Odločitve še nisem sprejel. Če moram nekaj povedati, bi rekel, da sem bližje odhodu v Pariz kot ne. Fizično nisem stoodstotno pripravljen, rad bi poskusil, saj je to zame najpomembnejši turnir v karieri," je dejal po porazu proti Poljaku Hubertu Hurkaczu z 1:6 in 3:6.

Hubert Hurkacz Foto: Guliverimage "Če se bom dobro počutil, bom odšel v Pariz in se tam boril kot zadnjih dvajset let. Samo dve poti sta, ali razmišljati, da nisem dovolj dobro pripravljen, kar sem počel danes, ali pa se prepričati, da sta do turnirja še dva tedna in da mi lahko uspe. Trenutno sem še pod vtisom bolečega poraza, vseeno pa korak bližje odhodu v Pariz," je dodal 37-letni Španec, ki na lestvici ATP zaseda 304. mesto.

"Danes ni realno razmišljati o Rolandu Garrosu in zmagi na turnirju. Fizično nisem bil tako slab, verjamem, da se lahko še toliko izboljšam, da bom v Parizu konkurenčen," je na novinarski konferenci po dvoboju še povedal Rafael Nadal, ki se je po vrnitvi v tekmovalne arene v zadnjih tednih udeležil treh turnirjev. V Barceloni je izpadel v drugem krogu, v Madridu pa v osmini finala.

Odprto prvenstvo Francije je na sporedu od 26. maja do 9. junija.

Rim, ATP 1000:



2. krog:

Alex De Minaur (Avs/9) - Roberto Carballes (Špa) 6:3, 6:2;

Stefano Napolitano (Ita) - Shang Juncheng (Kit) 6:7 (3), 6:1, 6:0;

Nicolas Jarry (Kit/21) - Matteo Arnaldi (Ita) 6:2, 7:6 (6);

Alexandre Muller (Fra) - Arthur Fils (Fra/31) 7:5, 6:3;

Hubert Hurkacz (Pol/7) - Rafael Nadal (Špa) 6:1, 6:3

Tomas Etcheverry (Arg/25) - Thiago Wild (Bra) 6:3, 7:5;

Tommy Paul (ZDA/14) - Aslan Karacev (Rus) 6:4, 6:2;

Hamad Medkedović (Srb) - Alejandro Davidovich (Špa/30) 7:6 (4), 6:4;



Rim, WTA 1000:



2. krog:

Iga Swiatek (Pol/1) - Julija Putinceva (Kaz) 6:3, 6:4;

Paula Badosa (Špa) - Diana Shnaider (Rus) 5:7, 6:4, 6:4;

Angelique Kerber (Nem) - Aleksandra Sasnovič (Blr) 6:3, 7:6 (4);

Naomi Osaka (Jap) - Darja Kasatkina (Rus/10) 6:3, 6:3;

Zheng Qinwen (Kit/7) - Linda Noskova (Češ/29) 3:6, 6:1, 6:2.