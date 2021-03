Tamara Zidanšek ostala brez četrtfinala, od nje je bila boljša Američanka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tretja najboljša Slovenka na lestvici WTA (93.) je imela v obeh nizih prednost "breaka", a to ni bilo dovolj. V prvem je povedla v tretji igri, a je takoj v naslednji sledilo izenačenje. Dvajsetletna tekmica (72. WTA) ji je nato odvzela še en servis v šesti igri, po novi izmenjavi "breakov" pa dobila prvi niz po 40 minutah.

V drugem nizu je Konjičanka povedla že v prvi igri in prednost držala vse do šeste. Z drugim zaporednim odvzemom servisa je nato osma nosilka turnirja dokončala delo ter slavila po uri in 18 minutah.

Na turnirju v Monterreyu je med posameznicami nastopila tudi Kaja Juvan, ki pa je že dan prej ostala brez dvoboja osmine finala zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus.