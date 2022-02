Najboljša Slovenka ne skriva ciljev

Najboljša slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je že 24. igralka na svetovni lestvici. Kot pravi, je to le številka, za katero upa, da se bo še manjšala, vendar se zaveda, da se je treba osredotočiti na igro. Ta čas se v Sloveniji pripravlja za turnirja na trdi podlagi v ZDA, Indian Wells in Miami, je dejala za Tenis Slovenija.

"V zadnjih dveh, treh mesecih sem naredila velik napredek na trdi podlagi. Veliko smo delali na tem. Tako teniško kot tudi pri fizični in psihološki pripravi. Naredila sem lep korak naprej, ob tem pa sem si dokazala, da lahko tudi na največjih turnirjih igram z najboljšimi in pridobivam nove izkušnje," je o pripravah na nadaljevanje sezone dejala Tamara Zidanšek, ki je v času zimskih olimpijskih iger v Pekingu spremljala predvsem smučarske skoke in deskanje.

Želi nastopiti na OI 2024 v Parizu

Leta 2024 bi rada v Parizu branila slovenske barve na olimpijskih igrah. Foto: Grega Valančič/Sportida Sama poleti na igrah Tokio 2020 ni nastopila, a, kot je dejala v pogovoru za slovensko teniško zvezo, ima željo po olimpijskem nastopu. "Lani na žalost zaradi celotne koronske situacije nisem mogla nastopiti na igrah v Tokiu. Upam, da bo v Parizu drugače in bom dobila priložnost igrati tudi na olimpijskih igrah. Čeprav v tenisu grand slami zavzamejo velik del želje in igranja, so tudi olimpijske igre zagotovo lepa izkušnja in želim si, da bom kdaj nastopila na igrah," je o morebitnem nastopu na igrah v Parizu čez dve leti dejala 24-letna igralka.

Nazadnje je nastopala na odprtem prvenstvu Avstralije, kjer je prišla do tretjega kroga, nato bi sicer morala igrati še v Dohi in Dubaju, ampak je zbolela za koronsko boleznijo.

"Življenje se tudi obrne. Zbolela sem, prebolela sem novi koronavirus. Sicer brez večjih težav, vendar sem si potem vseeno vzela nekaj časa, da sem se počasi in previdno začela vračati na igrišče. Čez slaba dva tedna bom odpotovala v ZDA in naprej zaigrala v Indian Wellsu in nato še v Miamiju," je razkrila Zidanškova. "Veselim se predvsem turnirja v Indian Wellsu," je še povedala.

Uvrstitev je lepa, a to so le številke

Od Slovenk sta bili na lestvici WTA do zdaj od Zidanškove višje uvrščeni le Mima Jaušovec (6. mesto) in Katarina Srebotnik (20. mesto).

Katarina Srebotnik je zadnja Slovenka, ki se je na WTA lestvici prebila med najboljših 20. Bo naslednja Tamara Zidanšek? Foto: Vid Ponikvar

"Uvrstitev na lestvici je lepa. To je nekaj, za kar smo delali in bomo še delali. Ampak na koncu so to le številke, mislim, da se moramo osredotočiti na igro. Igra se mora nadgrajevati, drugače ne bo šlo višje," je svojo rekordno uvrstitev na lestvici WTA pospremila Zidanškova.