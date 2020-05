Takole je pri 50 videti slavna argentinska teniška igralka #video

Sabatinijeva je enajst let preživela v profesionalnem tenisu, od sredine 80. do sredine 90. let prejšnjega stoletja, v času, ko je kraljevsko žezlo svojim naslednicam, Moniki Seleš in predvsem Steffi Graf, ravno predala Martina Navratilova. V času dominacije Seleševe in predvsem Grafove je Gaby Sabatini dosegla eno samo posamično zmago na turnirjih za grand slam, leta 1990 je v finalu US Opna premagala prav slavno Nemko Grafovo, eno od najboljših teniških igralk v zgodovini.

Grafovi je morala večkrat priznati premoč, tudi v finalu Wimbledona leta 1991, tri leta prej pa sta tekmici združili moči in na sveti travi zmagali v konkurenci dvojic. Na OP Avstralije in Francije se je po štirikrat prebila do polfinala, v svoji zbirki odličij – s turnirjev WTA ima 27 posamičnih naslovov in 14 v dvojicah – pa ima tudi olimpijsko srebro iz Seula 1988.

