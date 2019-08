Štajersko-ljubljanski dvoboj na slovenski obali?

Foto: Grega Valančič/Sportida

Velika verjetnost je, da se igralca na ATP Challenger Zavarovalnica Sava Slovenia Open med seboj pomerita že v polfinalu. Oba sta namreč zanesljivo preskočila tako prvo kot tudi drugo oviro; Bedene je nazadnje igralcu iz Indije prepustil zgolj štiri igre, Rola pa je Aldina Šetkića iz Bosne in Hercegovine ugnal s 6:1 in 6:4. Najboljša slovenska tenisača se lahko srečata v polfinalu, če bosta v petek na ATP Challenger Zavarovalnica Sava Slovenia Open premagala naslednja tekmeca, ki sta vsaj na papirju precej močnejša kot današnja. Aljaž Bedene, ki je prvi nosilec turnirja, se bo v petek po 20. uri zvečer pomeril s Slovakom Lukasom Kleinom, tretjepostavljeni Blaž Rola pa po 18.30 z Rusom Romanom Safiulinom.

Foto: Grega Valančič / Sportida

Aljaž Bedene je nazadnje igral na turnirju v Umagu, kjer je pokazal dobro formo, ko se je prebil vse do četrtfinala. Ljubljančan je moral v polfinalu premoč priznati poznejšemu zmagovalcu turnirja Dušanu Lajoviću. Po Umagu je sicer sledilo nekaj počitka, regeneracije in dopusta.

Letos so njegove počitnice sicer trajale dlje kot običajno. Koliko tenisa pa je bilo na dopustu? "Praktično nič (smeh, op. p.). Kar nekako sem odmislil tenis ter zato komaj čakal, da se spet začnejo treningi. Ti so šli nato po pričakovanjih, izogibali pa smo se vročim terminom. Počutje je sveže in dobro," je uvodoma razložil najboljši slovenski tenisač.

Prehodi na mrežo in agresivnost

Aljaž Bedene je v Portorož prišel nekaj dni prej ter se dobro pripravil na trdo podlago, ki mu sicer ne ustreza tako zelo kot peščena: "Pesek je resda moja ljubša podlaga, a dlje ko si v teniškem pogonu, hitreje se navajaš na menjave podlag na igriščih, pa tudi portoroška mi ustreza, saj je nekoliko počasnejša. Na pesku je drugače, lahko si bolj defenziven. Lažje se gibam na pesku kot na trdi podlagi. Na trdi podlagi bi rad spremenil svoje gibanje. Rad pa bi tudi bolj agresivno napadel kakšne točke, četudi jih izgubim. Dolgoročno se to lahko povrne. V splošnem pa si seveda želim več konstantnosti na trdi podlagi. Na sploh imam največ rezerv v igri pri gibanju na igrišču, prehodih na mrežo, agresivnosti. Tudi v mentalni pripravi, ki je v zadnjem času sicer napredovala. Ne gre pa seveda čez noč," razloži.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Cilj je zmaga

Kot pravi, bremena favorita v Portorožu na ATP Challenger Zavarovalnica Sava Slovenia Open ne čuti. "Kar nekaj časa že igram na ravni ATP. Zelo dobro je videti, da je v primerjavi z drugimi Challengerjevimi igralska zasedba tukaj zelo dobra. Turnir bo zame tudi dobra priprava za naprej. Igralce, ki so prijavljeni, poznam in sem jih tudi že premagoval. Dobro se počutim na turnirjih serije Challenger. Na zadnjih štirih, kjer sem nastopil, sem tudi zmagal. Prevelikega bremena ne čutim, saj vem, da lahko, če odigram kot znam, pričakujem dober rezultat v Portorožu. Seveda bi si želel zmagati, a če bom odigral dobro in izgubil, nič zato. Pohvale nasprotniku. Sicer se v zadnjem obdobju na challengerjih ni zgodilo, da bi odigral dobro in izgubil. Bomo videli. V mojih rokah je, da odigram najbolje. Če bo to dovolj, super," meni sogovornik.

Organizacija na vedno višji ravni

Aljaž Bedene je na portoroškem turnirju igral že leta 2013, ko je v polfinalu izgubil proti Gregi Žemlji. "Še vedno je lepo kot leta 2013, igrišča so podobna, veselim se torkove tekme," razloži.

In kako ocenjuje organizacijo dogodka? "Kolikor se pogovarjam z igralci v teniški karavani, se radi vračajo v Portorož, kar seveda veliko pove o organizaciji turnirja. Za organizatorje je pomembno, kako se igralci počutijo. ATP Challenger Zavarovalnica Sava Slovenia Open v Portorožu presega marsikateri turnir v podobnem rangu. Mislim, da so vsi vpleteni naredili velik korak naprej, če pogledam svojo prvo in edino udeležbo v Portorožu, torej leto 2013. Poskrbljeno je za igralce, navijače, lokacija je super. Lepo je videti sedem Slovencev na glavnem turnirju," meni Bedene.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Visoke temperature in vlažnost

Turnir v Portorožu so sicer v začetku tedna spremljale tudi visoke temperature in visoka vlažnost. "Vročina in vlažnost nam narekujeta, da veliko pijemo in se pravilno prehranjujemo. Igrati v takšnih razmerah ni lahko. Tukaj je še toliko bolj pomembno, da se veliko pije in dobro hrani. Ne smeš biti prepoln in ne smeš zaužiti premalo hrane," razloži Bedene.

Polfinale Bedene-Rola?

Povsem mogoče je, da se Aljaž Bedene že v polfinalu pomeri z Blažem Rolo. "To bi bilo izjemno. To bi bil pravi teniški praznik ter dodatna motivacija za oba. Je pa treba seveda preskočiti še kar nekaj kol in premagati nasprotnike," komentira Bedene.

Aljaž Bedene ima na turnirju sicer priložnost, da si sam izbire termine tekem. Si bo ob morebitnem obračunu z Rolo, ki poudarja, da ne zdrži v tako peklenskih temperaturah kot Bedene, izbral bolj zgodnjo uro in bolj visoke temperature? "Ah, absolutno ne (smeh, op. p.). Zdi se mi pravilno, da bi se tekma odigrala v večernih urah … Sicer pa se resda ne zgodi prav pogosto, da si lahko tekmovalec izbira urnik," pove.

Foto: Sportida

Na tribunah tudi Dončić?

Na zadnjem turnirju v Umagu je Bedeneta s tribun bodril tudi Luka Dončić. Ga lahko pričakujemo tudi v Portorožu? "Kolikor vem, ne (smeh, op. p.). Najverjetneje pa bom sam obiskal kakšno njegovo tekmo v prihajajoči sezoni," odgovori.

Aljaž Bedene je sicer prav sredi umaškega turnirja praznoval 30. rojstni dan, zato je komentiral začetek zrelostnega teniškega obdobja: "Ko sem spoznal ženo, me je vprašala, koliko časa bom teniški profesionalec. Dejal sem ji, da verjetno nekje do 28., 29. leta, a zdaj vsi vidimo, da tudi najboljši trije iz leta v leto napredujejo, pa čeprav bo Federer avgusta praznoval 38 let. Če si teniški profesionalec, potem moraš tako živeti in se tenisu posvetiti v celoti."

Motivacija so tudi olimpijske igre

In kakšni so Bedenetovi cilji za preostanek sezone? "Zaradi Davis Cupa, ki se igra na pesku, je bilo treba urnik prilagoditi. Če se ne bom uvrstil v drugi krog US Opna, se bom najverjetneje podal na močan turnir Challenger v Italijo na pesku. Omenjeni bo tudi kot priprava na tekmo Davis Cupa. Zdaj se z zvezo dogovarjamo, v kakšni zasedbi se bomo pomerili proti Egiptu. Želim si in verjamem, da nam bo uspelo in da se v Egipt podamo v najmočnejši zasedbi. Če bomo v tej postavi, lahko Egipčane premagamo in se uvrstimo v višjo jakostno skupino. Po tekmi Davis Cupa sicer sledijo tekme na trdi podlagi. Sicer pa si želim čim višjo uvrstitev na skupni lestvici. Če bi ostal tu, kjer sem, ne bi mogel reči, da je bila dobra sezona. Želim si novih točk. Te zdajšnje že veljajo za olimpijske igre, kar je vsekakor še dodatna motivacija," pove Aljaž Bedene.

Foto: Grega Valančič/Sportida

"Na prvem mestu je zdravje"

Tako kot Aljaž Bedene je tudi Blaž Rola obračune v Portorožu pričakal optimistično. Se pa z grenkobo spominja svojega lanskega (ne)nastopa, ko je namesto na teniškem igrišču s prvim nosilcem in branilcem naslova Sergejem Stahovskim iz Ukrajine pristal v izolski bolnišnici.

"Bil sem hitro utrujen, brez pravega apetita, imel sem nizko odpornost, zato sem odšel v bolnišnico na preiskave, ki so pokazale, da imam hiperkalcemijo oziroma povišano vrednost kalcija v krvi. To se mi je pojavilo že pred desetimi leti, a tedaj sem vzel nekaj zdravil in zadevi nikoli nismo prišli do dna," razloži Blaž Rola.

Po okrevanju, ki je sledilo, se je Blaž Rola na igrišče vrnil šele proti koncu leta, na turnirju v Las Vegasu. Omeni, da se zdaj počuti bolje. "Od lanskega portoroškega turnirja nisem imel več podobnih 'incidentov'. Počutim se dobro, upam, da bo tako tudi ostalo. Predvsem si želim zdravja, vse drugo pa bo že prišlo. Ostajam miren. Vesel sem, da tekmujem doma pred domačo publiko," pove Blaž Rola, ki se bo v torek pomeril z boljšim iz dvoboja Tejmuraz Gabašvili (Rusija) - Edan Leshem (Izrael).

Foto: Vid Ponikvar

Trend se je letos obrnil

Blaž Rola je sicer v zadnjem obdobju dosegal dobre rezultate. Kje vidi razloge za boljšo igro?

"Kaj pa vem (smeh, op. p.) … Glavni razlog je zagotovo dolgoročno delo, ki se končno obrestuje. Uredilo se mi je tudi zasebno življenje, izboljšala se je mentalna priprava. Ogromno je dejavnikov, zagotovo ni samo en. Dejstvo je, da sem lani mnogokrat izgubil že dobljene dvoboje, dobesedno. Šlo je za prednost seta in brejka, pa sem izgubil. To so bile pomembne tekme, z veliko točkami. V tej sezoni so se podobne tekme obrnile meni v prid. To je pač tenis. Večina igralcev izgublja skoraj vsak teden, razen seveda 'svete trojice'. Navaditi se je treba poraza in da se od enega tedna ne izgubi naslednjih dveh ali treh. Enkrat dobiš, drugič izgubiš," pove novopečeni očka.

"Dala bova vse od sebe"

Poudarja, da je imel v preteklosti kar nekaj težav s prehodom s peska na trdo podlago. "Zdi se mi, da sem se v zadnjem obdobju kar dobro navadil. Tukaj podlaga ni toliko hitra, ni take velike razlike, je pa razlika v gibanju, strukturi igre. Na koncu pa je še vedno največja težava vročina. Ne zdržim v peklenski vročini kot Aljaž. Če se spomnim, kako je bilo lani, moram reči, da sem vesel, da bom nastopil in seveda pokazal vse, kar znam. Dobro treniram in upam, da bom lahko nastopil v večernih urah, ko je vendarle malo bolj prijazna temperatura. Pritiskov ni, čeprav naju z Aljažem vsi spominjate, da sva favorita (smeh, op. p.). Dala bova vse od sebe,'' je napovedal Štajerec.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Potencial turnirja ATP

Blaž Rola sicer v Portorožu nastopa tretjič. "Z vsakim letom se organizacija ATP Challenger Zavarovalnica Sava Slovenia Open izboljšuje. Lokacija je izjemna, temu pritrjujejo tudi tuji igralci. Verjamem v to, da lahko portoroški Challenger z leti preraste v turnir ATP," razloži Blaž Rola.

In kako sam gleda na morebitni dvoboj z Bedenetom? "Na sploh se na turnirju pričakuje slovenska zmaga in prav je tako. Zagotovo bi bilo super, da bi bil finale slovenski, tako za organizatorje, navijače, slovenski tenis. Ničesar ne morem obljubiti. Le to, da se bom kar najbolj potrudil," mogoči obračun komentira Blaž Rola.

Kakšni pa so sicer njegovi cilji za preostanek sezone? "Nočem se preveč obremenjevati z rezultati. Želim, da gre sezona naprej, kot je šla do zdaj. Če se bo nadaljevalo podobno, bodo rezultati že sledili," pove Blaž Rola.

Z najboljšo ekipo v Egipt

Kaj pa reprezentanca, bo tudi Rola nastopil na tekmi Davis Cupa? "Zdaj se z zvezo pogovarjamo o sestavi ekipe proti Egiptu. Tako kot Aljaž tudi sam upam, da se tja podamo v najboljši zasedbi, da domov prinesemo zmago in se uvrstimo v višjo jakostno skupino," sklene Blaž.

