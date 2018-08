Srebotnikova napredovala med mešanimi dvojicami, izpadla med ženskimi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

US OPEN

Slovenska teniška igralka Katarina Srebotnik je imela v noči na petek na Odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku polovičen uspeh. V konkurenci mešanih parov se je prebila v drugi krog, v konkurenci ženskih parov pa je izpadla. Foto: Guliver/Getty Images

Slovenska teniška igralka Katarina Srebotnik je v noči na petek na Odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku odigrala dva dvoboja, na katerih pa je imela polovičen izkupiček. V konkurenci mešanih parov se je z Novozelandcem Michaelom Venusom prebila v drugi krog, v konkurenci ženskih parov pa je izpadla s svojo ameriško partnerko Vanio King.

Katarina Srebotnik je najprej igrala dvoboj v ženskih parih, od slovensko-ameriške naveze pa je bila boljša srbsko-madžarska kombinacija Nina Stojanović-Fanny Stollar, ki je slavila s 6:7 (8), 6:4 in 6:2.

Srebotnikova je nato igrala še en dvoboj. Med mešanimi pari je skupaj z Novozelandcem Michaelom Venusom na kolena spravila Nemko Lauro Siegemund in Indijca Rohana Bopannaja ter slavila s 6:4 in 6:4. Srebornikovo in Venusa v drugem krogu čaka dvoboj z romunsko-hrvaško navezo Raluca Olaru-Franko Skugor.

Pred tem je izpadla Andreja Klepač, ki je bila v paru s Španko Mario Jose Martinez Sanchez peta nosilka ženskih dvojic. Po uri in 29 minutah sta bili s 6:3 in 7:5 uspešnejši Latvijka Anastasija Sevastova in Rusinja Anastasija Pavljučenkova.