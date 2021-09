Solze Đokovića: To samo kaže, kolikšno breme nosi

V nedeljo se je v New Yorku končalo teniško OP ZDA, kjer smo lahko videli presenečenje tako v ženskem kot tudi v moškem finalu. Turnir za grand slam je bila ena od tem pogovora na teniškem turnirju v Portorožu. O tem so spregovorile tudi Kaja Juvan, Tamara Zidanšek in Hrvatica Petra Martić, prva nosilka turnirja v Portorožu.

Ženski OP ZDA je letos presenetljivo zmagala šele 18-letna Britanka Emma Raducanu, potem ko je v finalu premagala Kanadčanko Leylah Fernandez. V nedeljskem moškem finalu je za presenečenje poskrbel Rus Daniil Medvedjev. Ta je po treh nizih gladko odpravil Novaka Đokovića. S tem je Srbu preprečil, da bi osvojil rekordno 21. lovoriko za grand slam, ob tem pa bi lahko po 52 letih postal prvi igralec, ki bi zmagal na vseh štirih turnirjih za grand slam. Na koncu je vse splavalo po vodi.

"To samo kaže, kolikšno breme nosi prvi igralec sveta." Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Tudi Đoković je pokazal, da mu je težko

Tamara Zidanšek je za ženski finale dejala, da je to samo dokaz, da se menjuje generacija in da sta obe igralki pokazali neverjetno konstantnost. Pogledala si je tudi cel moški finale in meni, da Novak ni pokazal svoje najboljše igre, medtem ko je za Medvedjeva dejala, da je igral vrhunski tenis.

"Ni veliko grešil in če ste videli, se je Novak v tretjem nizu pri izidu 5:4 zjokal na klopi. To samo kaže, kolikšno breme nosi prvi igralec sveta. Ljudje pričakujejo, da tudi ko igra proti Daniilu Medvedjevu, da bo tudi zmagal. A tudi on je pokazal, da je zanj težko. Mislim, da si oba zaslužita zmago," je povedala naša trenutno najboljša igralka.

Foto: Vid Ponikvar

Nad dogajanjem v New Yorku je bila navdušena tudi Kaja Juvan. Mlada Ljubljančanka meni, da je bil ženski finale res nepričakovan in da sta najstnici z uvrstitvijo v finale dali upanje preostalim dekletom Torej, da lahko tudi njim uspe. Za moški finale pa je dejala, da si je Medvedjev povsem zaslužil zmago v finalu.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Žal mi je za Novaka"

Petra Martić, trenutno 34. igralka sveta, je dejala, da je bilo tako ženski kot tudi moški finale naravnost fenomenalen. Priznala je, da Emme Raducanu in Leylah Fernandez pred tem sploh še ni gledala.

Moram priznati, da ste me navdušili. Sploh kako igra Emma Raducanu. Mislim, da je to za ženski tenis velika osvežitev in dobra novica. Res mi je lepo videti nekaj takšnega. Ženski tenis je zadnjih nekaj let poln presenečenj, ampak to je bilo do zdaj največje," je prepričana 30-letna Hrvatica, ki je bila nekdaj že 14. igralka sveta.

Foto: Guliverimage

Moškega finala si ni ogledala v celoti, a ko je zjutraj pogledala rezultat, je bila presenečena in ni pričakovala česa takšnega. "Všeč mi je, da so tudi pri moškem tenisu mogoča presenečenja. Žal mi je zaradi Novaka, ker ni dosegel zgodovinskega uspeha. Po drugi strani pa se mi zdi, da si tudi drugi igralci zaslužijo malo upanja, potem ko ga je Medvedjev premagal."