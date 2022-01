Solze 32-letnice, ki ni obupala vse do danes #video

Alize Cornet se je pri 32 letih prvič prebila v četrtfinale OP Avstralije. Pravzaprav je letošnji Melbourne že njen 63. nastop na glavnem turnirju za grand slam in šele danes se je prvič na turnirju velike četverice uvrstila med najboljših osem igralk na svetu. V osmini finala je po fizično napornem dvoboju premagala Simono Halep, nekdanjo prvo igralko sveta.

Spomin izpred 13 let

Pred današnjim dvobojem je že petkrat igrala v četrtfinalu turnirja za grand slam, a vedno ostala praznih rok. Danes ji je uspelo, zato je bilo na igrišču še toliko bolj čustveno. Na tem jo je intervjuvala Jelena Dokić, s katero sta se pred 13 leti skoraj srečali v četrtfinalu.

"Čakala sem, katera bo moja nasprotnica, ko sta igrali ti in Dinara Safina. Imela si nekaj zaključnih žogic. Vem, kako težko ti je bilo. Vidim, da si zelo čustvena, in vem, koliko ti to pomeni. To je tvoj prvi četrtfinale," se je spominjala Jelena Dokić.

Alize Cornet, vsa v solzah, se je le zbrala in povedala nekaj besed. "Res je. Res sem si želela igrati proti tebi. Bila sem tako razočarana. Všeč mi je bila tvoja igra in želela sem si, da bi proti tebi igrala v četrtfinalu. Na koncu mi ni uspelo in bolelo je. Po 13 letih sva obe še vedno tukaj."

Foto: Guliverimage

Čaroben dan, ki ga ne bo pozabila

"Boj s Simono v tej vročini … Na igrišču sva se dve uri in pol borili z vsem srcem. Čestitam Simoni. Vem, kako se je trudila, in res jo občudujem. Je velika borka in mi je za zgled. S tem, da mi jo je uspelo premagati in da sem se uvrstila v prvi četrtfinale, se mi je izpolnila želja. Ne vem, kaj naj rečem. To je čarobno," je povedala presrečna Francozinja, ki je ta konec tedna praznovala svoj 32. rojstni dan.

Simona Halep je bila med dvobojem povsem na koncu z močmi. Foto: Guliverimage

Igralkama ni prizanašalo vreme, saj se je živo srebro povzpelo na 34 stopinj Celzija. Med dvobojem smo lahko videli, da sta obe igralki lovili sapo in se ob odmorih hladili z ledenimi brisačami. Na trenutke je bilo celo videti, da Halepova ne bo zdržala do konca dvoboja.

"Po 30 minutah igranja sem nehala razmišljati. Moji možgani so bili preobremenjeni. Moje misli niso bile več jasne in tresle so se mi roke. Mislila sem si, da se ona ne more počutiti dosti bolje kot jaz," je povedala Alize Cornet, ki je igrala na že 60. zaporednem turnirju za grand slam.

Njena nasprotnica v četrtfinalu bo Američanka Danielle Collins, s katero do zdaj še nista igrali. Francozinja je pred dvema dnevoma praznovala 32. rojstni dan. Prav na tisti dan je premagala našo Tamaro Zidanšek.