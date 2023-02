Slovenska reprezentanca začenja boj proti Turčiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovensko teniško reprezentanco jutri in v soboto čaka dvoboj v kvalifikacijah za svetovno skupino I Davisovega pokala proti Turčiji. Za Slovenijo bo jutri v Carigradu prvi dvoboj igral Sebastian Dominko. Njegov tekmec bo 26-letni Altug Celikbilek, ki je trenutno 205. igralec na lestvici ATP, najvišje pa je bil na 154. mestu.

"Prav gotovo bo pomemben začetek tega dvoboja. Nekaj pritiska je, vseeno pa je to dobra priložnost, da začnemo z dobro energijo in dobro igro ter da pokažemo, da imamo možnosti, kljub temu da so oni favoriti," je dejal 19-letni Dominko.

"Tekmeca ne poznam. Slišal sem, da je že igral proti Sloveniji. Je bolj izkušen, starejši igralec. Tekma bo težka. Zdi se mi, da dobro treniram v ZDA. Igral sem dobro, rezultati so bili dobri, dobro sem tudi pripravljen, zato se srečanja res veselim," je še dodal trenutno 939. igralec lestvice ATP.

V drugem dvoboju bo Bor Artnak (672. ATP) igral proti Mehmetu Cemu Ilkelu (303).

To bo sicer tretji medsebojni dvoboj Slovenije in Turčije. Prvi je bil odigran leta 1993 v Zambiji, Slovenija je slavila s 3:0. Bolj izenačen je bil dvoboj leta 2018. Slovenci so zmagali s 3:2.

Bor Artnak (672. ATP) bo igral proti Mehmetu Cemu Ilkelu (303). Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Ni pomembno, kdo igra prvi. Obema igralcema je bilo vseeno. Žreb je zgolj formalnost. O možnostih pa lahko rečemo, da so Turki favoriti na papirju. Glede na videno na treningih v Carigradu ostajam pri mnenju, da imamo svoje možnosti in gremo na presenečenje," je po žrebu dejal kapetan slovenske reprezentance Grega Žemlja.

Ta je za dvoboj proti Turčiji ob Dominku in Artnaku vpoklical še Blaža Rolo (1122.), Jana Kupčiča (1414. na ATP) in Matica Križnika (36. mladinec na svetu).

Turški kapetan Alaatin-Bora Gerceker ima na voljo vse svoje najboljše igralce. Celikbilek je 205. igralec sveta, Cem Ilkel 303., Ergi Kirkin 383., v ekipi pa sta še Yanki Erel (482.) in Sarp Agabigun (950.).

Z morebitno zmago bi se Slovenija uvrstila med najboljših 28 reprezentanc na svetu. Zadnji dvoboj so Slovenci odigrali septembra lani v Portorožu, ko so premagali Estonce.