Skoraj bi zadel dečka in tudi sodnik ga je imel že dovolj #video

Nick Kyrgios’ temper tantrums creating a dangerous environment for everyone involved. barely two weeks after Alexander Zverev whacked his racket against the umpire’s chair. and this is supposed to be a “poised” sport? pic.twitter.com/422PnfesE3 — m⁴⁷ FRAUDIAN WELLS (@tsitschurrow) March 18, 2022

Nick Kyrgios je v noči na torek igral četrtfinale proti Rafaelu Nadalu in izgubil po treh nizih. Avstralski teniški igralec je imel med dvobojem kar nekaj izpadov. Ne samo med dvobojem, ampak tudi po njem. Nick je po porazu športno čestital Špancu, nato pa lopar močno zalučal v tla, ta se je odbil in skoraj zadel pobiralca žogic.

This was Nick Kyrgios’ response when questioned by a journalist regarding his racquet smash after match point (where the ball kid ducked). I feel bad for the journalist who asked an important question. He did not deserve this arrogant response. pic.twitter.com/5KT1B8mgBa — Vansh (@vanshv2k) March 18, 2022

Aroganten odgovor novinarju

Po končanem dvoboju je Kyrgios na novinarski konferenci dobil tudi vprašanje glede dogodka. Avstralec pa nad vprašanjem ni bil najbolj navdušen. "Očitno je šlo za nesrečen odboj. Če bi to storil še milijonkrat, se to ne bi zgodilo. In kaj želiš s tem povedati? Od otroka je bilo oddaljeno tri metre. In to je vprašanje, ki ga vprašate po triurnem dvoboju proti Nadalu. S tem vprašanjem prideš sem?"

"Bila je nesreča. Ni bilo tako kot pri Zverevu. Bila je čista nesreča. Na srečo ga nisem zadel, to ni bil moj namen. Na srečo je s pobiralcem žog vse v redu, ampak odlično vprašanje. Čestitam," je odgovoril 26-letni teniški igralec.

Stopil je v stik z (ne)srečnim dečkom

Vseeno se je Avstralca ta primer dotaknil, saj je po novinarski konferenci stopil v stik z pobiralcem žogic, se mu opravičil in mu obljubil svoj lopar.

Made a new friend in the process 🤍 accidents happen but we can go out of our way to make things better 🥶👑 pic.twitter.com/G0gI5QpmBy — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) March 18, 2022

Dovolj ga je imel že tudi sodnik

To pa še zdaleč ni bil edini incident v zelo zanimivem dvoboju. Kyrgios se je pogosto komentiral, se prepiral z gledalci … Enemu od gledalcev je zabrusil, naj bo že tiho, zato ga je glavni sodnik dvoboja Carlos Bernardes kaznoval z odvzemom točke. Brazilski sodnik je imel že dovolj izpadov avstralskega igralca: "Deset tisoč ljudi je tukaj, ki želijo gledati tenis. In ti si edini, ki kričiš kot nor."