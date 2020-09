Rusa bosta tokrat prijateljstvo iz otroštva dala na stran

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Andrej Rublev in Daniil Medved bosta danes na OP ZDA igrala prvi četrtfinalni dvoboj. Drugi oziroma nočni četrtfinalni dvoboj bosta igrala Alex de Minaur in Dominic Thiem.

"Mislim, da se spoštujeva na in zunaj igrišča. Vedno je zapleteno, ko igraš proti prijatelju. Zavestno se pripravljate na dvoboj, podzavestno pa veste, da igrate proti igralcu, ki je že od osmega leta vaš prijatelj. Nekaj se v mislih dogaja, vendar poskusiš vse odmisliti," je pred dvobojem povedal Medved. Andrej Rublev in Daniil Medved sta do zdaj odigrala dva medsebojna dvoboja, oba pa je dobil zadnji.

Dominic Thiem je tokrat v nekoliko nenavadni vlogi, potem ko je s 27 leti najstarejši igralec, ki je ostal še na turnirju. Avstrijec upa, da mu bodo dodatne izkušnje pomagale v nadaljevanju turnirja. Z Alexom de Minaurjem sta odigrala dva medsebojna dvoboja, oba pa je dobil Thiem.