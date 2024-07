Rus bi se rad maščeval, Alcaraz proti Američanu

Carlos Alcaraz Foto: Reuters

Deveti dan turnirja v Wimbledonu nas čaka zanimiv dvoboj, saj branilec lanskega naslova, Carlos Alcaraz, nadaljuje svojo pot do druge zaporedne zmage na najbolj prestižnem turnirju. Alcaraz, ki je znan po svojih močnih udarcih in energiji, bo na igrišču številka ena igral proti Tommyu Paulu. Američan v zadnjem času tudi kaže odlično formo. Bo Alcarazu uspelo ohraniti svoj zmagovalni niz ali bo Paul poskrbel za presenečenje in izločil branilca naslova? Igralca sta igrala štiri medsebojne dvoboje, izid v zmagah pa je izenačen na 2:2.

Na osrednjem igrišču pa bomo priča težko pričakovani ponovitvi finala odprtega prvenstva Avstralije, ko se bo prvi igralec sveta, Jannik Sinner, pomeril z Danilom Medvedjevom. Sinner je svoj prvi turnir za grand slam proti Medvedjevu dobil v napetem dvoboju, ki se je končal po petih nizih v Melbournu. Italijan želi nadaljevati ta niz, Medvedjev pa je lačen maščevanja in si želi prekiniti niz porazov proti Sinnerju, saj je proti njemu izgubil zadnjih pet srečanj.

Četrtfinale: Jannik Sinner (Ita, 1) - Danil Medvedjev (Rus, 5)

Carlos Alcaraz (Špa, 3) - Tommy Paul (ZDA, 12)

