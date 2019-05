"Res si želim nekaj narediti" #video

Z Aljažem smo govorili tik pred odhodom na OP Francije. Ljubljančan priznava, da v Parizu zaradi poškodbe verjetno ne bo v najboljši formi. Poškodoval se je na turnirju v Riu de Janeiru, ko je moral predati dvoboj v polfinalu. Po tistem ga je čakala rehabilitacija, a kot zdaj pravi, igra dober tenis, čeprav rezultati tega ne kažejo.

Aljaž Bedene se je na OP Francije najdlje prebil do 3. kroga. Foto: Vid Ponikvar

"Ta poškodba ni bila nedolžna. Stanje se izboljšuje, tudi forma je v redu. Fizično trenutno nisem najbolje pripravljen, a igram dober tenis, tako da je samo vprašanje časa, kdaj bodo prišli tudi rezultati. Tudi na zadnjih turnirjih sem igral dober tenis. Mislim, da se morajo stvari samo iziti. Morda na OP Francije ne bom v pravi formi, za travo pa mislim, da bom pripravljen," je uvodoma povedal Aljaž, ki je letos na pesku že premagal Fabia Fogninija, letošnjega zmagovalca Monte Carla, turnirja serije masters.

Še vedno se učijo

Aljaž je imel v preteklosti precej težav s poškodbami, veliko težav je imel z zapestji, a so te k sreči zanj že preteklost. Če bi moral izbirati, ima raje poškodbo noge kot poškodbo zapestja, ko loparja sploh ni mogel držati v rokah. Vzroke za tako pogoste poškodbe išče v preteklih treningih.

"Določeni deli telesa so močnejši, drugi šibkejši in potem ni pravega ravnovesja. Zdaj se posvečamo temu. Vprašanje je, koliko lahko naredimo. Morda se pozna, da kondicijski treningi v preteklosti niso bili na pravi ravni. Še vedno se učimo. Kot sem že večkrat povedal, bi želel to znanje deliti tudi naprej. Zdi se mi, da smo pri tem, sploh pri tenisu, šibki. Tukaj vidim razliko med mano in tistimi igralci, ki prihajajo zdaj. Ti imajo za seboj ekipo, ki obvlada svoj posel." Foto: Gulliver/Getty Images

"Od lani sem imel poškodovano le zadnjo ložo, ves preostalo je v redu. Že od začetka bi potreboval kondicijskega trenerja, kot je Anže (Pirc, op. p.). Danes se to pozna, a treba je krpati stare primanjkljaje iz preteklega treninga. Mislim, da delamo dovolj v redu."

Kot da bi dobil nov vid

Trenutno 97. igralec sveta je v letošnji sezoni doživel veliko sprememb. Zamenjal je trenerja in lopar, kar je za igralca velika sprememba. Veliko spremembo mu je prinesla operacija oči. "Dejansko vidim vse, kar je bil zame kar šok. Morda se sliši nekoliko smešno, a do zdaj niti enkrat nisem 'izgubil' žoge, kar se je pred tem redno dogajalo. Bil sem šokiran, da je toliko bolje."

Aljaž pravi, da je poškodba prišla ob nepravem času, saj je ravno začutil, da je prišel v pravo formo, in postajal vse bolj samozavesten. "Ko se ti potem zgodi nekaj takšnega, če povem po pravici, je kar hudo. Res si želim narediti nekaj. Morda izboljšati najboljšo uvrstitev, priti tako visoko, kamor tudi sam verjamem, da spadam. Velikokrat se mi je že to zgodilo in tudi veliko poškodb imam že za sabo. Ostajam pozitiven."

Aljaž Bedene pričakuje, da bo na travi že 100-odstotno pripravljen. Foto: Reuters

V prihodnjih tednih in mesecih ne bo čutil pritiska

Aljaž na srečo v prihodnjih tednih in mesecih ne more izgubiti veliko točk, tako da bo lahko igral pod manjšim pritiskom, prav tako ne more izgubiti veliko mest na lestvici ATP. Najprej si želi izboljšati uvrstitev na svetovni lestvici, prav tako si želi kot prvi Slovenec osvojiti turnir serije ATP. Priznal je, da ga ta želja zavira, letos v Riu je imel lepo priložnost, nato pa se je zgodila že omenjena poškodba.

V tem trenutku potrebuje zmage "Ko si enkrat v tretjem ali četrtem krogu, se lahko zgodi marsikaj, če ne dobiš ravno Rafaela Nadala ali Novaka Đokovića." Foto: Reuters

V začetku prihodnjega tedna ga čaka največji turnir na pesku – OP Francije. V moški konkurenci bomo imeli dva predstavnika (Aljaž Bedene, Blaž Rola), ki sta uvrščen na glavni turnir. Kljub težavam si Aljaž želi izboljšati svoj najboljši dosežek na pariškem pesku. To je uvrstitev v 3. krog.

"V tem trenutku potrebujem zmage. Ko si enkrat v tretjem ali četrtem krogu, se lahko zgodi marsikaj, če ne dobiš ravno Rafaela Nadala ali Novaka Đokovića. Vemo, da je pri tenisu veliko v glavi. Najbolj si želim igrati dobro, ampak še bolj si želim zmagovati. Letos sem odigral veliko dobrih tekem, a se ni obrnilo v mojo stran."

Za Aljaža je na OP Francije prvi favorit Rafael Nadal. Foto: Guliver/Getty Images

V Parizu ne pričakuje presenečenj

Devetindvajsetletni Bedene v Parizu pri kandidatih za zmago ne pričakuje nobenih presenečen. "Jaz mislim, da največji favorit ostaja Rafa, kot drugega favorita vidim še Noleta. Drugega na vidim. Ta trenutek onadva igrata najboljši tenis. Zame je favorit Rafa, ki je zmagal na že res veliko turnirjih Parizu."