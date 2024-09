Prvovrstno presenečenje v finalu turnirja na Kitajskem

Devetnajstletni Kitajec Juncheng Shang je poskrbel za navdušenje domačega občinstva na teniškem turnirju v Chengduju. V finalu je premagal prvega nosilca Italijana Lorenza Musettija in prišel do prvega naslova ATP v karieri.

Juncheng Shang je za naslov prejel 160.000 evrov, na svetovni lestvici pa se bo zavihtel najvišje doslej, na 52. mesto. Kitajec je bil v finalu boljši po uri in 41 minutah igre s 7:6 in 6:1. Lorenzo Musetti (22 let, 18. na lestvici ATP) je tretjič letos po Umagu in Queens Clubu finale zapustil razočaran. Tako ostaja pri dveh lovorikah, ki jih je osvojil 2022 v Neaplju in Hamburgu.

Chengdu, ATP 250:



Finale:

Juncheng Shang (Kit) - Lorenzo Musetti (Ita/1) 7:6 (4), 6:1.