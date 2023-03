Prva igralka sveta odpovedala Miami in BJK

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Od turnirja v Dohi imam težave z zdravjem, ki so se v zadnjem času še poslabšale zaradi močnega kašlja. Zdravniki vseskozi opazujejo stanje in so mi svetovali krajši premor. Zato se ne bom udeležila turnirja v Miamiju ter kasneje dvoboja s Kazahstanom v pokalu Billie Jean King," je sporočila Poljakinja.

"Sporočila bom, kdaj se bom vrnila v karavano, vse je odvisno od časa zdravljenja," je še dodala zadnja zmagovalka turnirja v Miamiju.

