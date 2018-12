Pri 17 letih se ji je življenje obrnilo, a je ostala na tleh

Trenutno 29. igralka na svetu je zaslovela, potem ko je leta 2004 kot 17-letno dekle zmagala turnir v Wimbledonu. Takrat je v velikem finalu premagala Sereno Williams, ki je takrat bila že uveljavljena igralka. Kot je leta pozneje Šarapova v svoji knjigi zapisala, se od takrat ne razumeta najbolje. In tako je ostalo vse do danes. Šarapova trenutno ni več v takšni formi, kot je bila pred leti, a pri 31 letih še vedno ostaja zvesta teniški igri.

Pri 17 letih so se ji odprle vse poti ... Foto: Gulliver/Getty Images

Kljub vsem priložnostim se je vrnila k tistemu, kar ima najraje

"Veliko igralcev se zaveda, kaj se zgodi ob takšnem uspehu. V takšnem položaju je bilo že veliko igralcev pred njimi in vedo, kako so šli skozi to obdobje. Vedno sem govorila, da ko sem pri 17 letih dosegla svoj največji uspeh, da sem na vrhu sveta. Odpre se ti namreč veliko različnih poti."

"Fotografirajo te za Vouge in imaš veliko drugih priložnosti. Dobiš lepe obleke, in ko mi je Marc Jabocs (priznani ameriški modni oblikovalec, op. p.) posodil obleko, je bilo to zame nekaj največjega v življenju. Nisem vedela, kaj je revija Sports Illustrated, ampak vedela sem, kdo je Marc Jabocs. Toliko različnih stvari lahko delaš, a na koncu se moraš vrniti k tistemu, zaradi česar imaš vse to. K tenisu. To je tisto, kar te osrečuje bolj kot karkoli drugega," je razkrila petkratna zmagovalka turnirjev za grand slam.

Lani v Rimu je prvič trenirala z Rafaelom Nadalom. Foto: Twitter

Sibirska tigrica, kot jo tudi radi imenujejo, je spregovorila, kako ji je skozi leta uspelo biti vse boljša in ostati na vrhu. "Poznaš svoje prednosti. Veš, kako si zmagal dvoboje, kako si zmagal turnir za grand slam in veš, kako ti je uspelo priti do vrha. Ni nujno, da boš, če vse to ponavljaš, dosegal enake rezultate, saj se vedno nekaj spreminja. Moraš se prilagoditi novim stvarem. Niti en dan ni enak drugemu in niti en dvoboj ni enak drugemu. Imaš dobre dvoboje in imaš slabše, vendar se držiš tistega, kar znaš najbolje."

Marija Šarapova je leta 2004 v finalu Wimbledona premagala Sereno Williams. Foto: Guliver/Getty Images

Serena Williams priznala, da sta si v marsičem podobni

Javna skrivnost je, da si Serena Williams in Marija Šarapova nista najbolj blizu, a vedno druga za drugo pravita, da se spoštujeta. Američanka, ki ima v svoji vitrini 23 zmag za grand slam, meni, da sta si z Rusinjo v določenih pogledih podobni.

"Mislim, da Marija in jaz igrava dober tenis. Obe dajeva od sebe sto odstotkov in ni važno, proti komu igrava. Mislim, da sva zelo aktivni na igrišču in ljubitelji tenisa to radi vidijo, da se boriva, ne glede na vse," je pred kratkim izjavila 37-letna Američanka.