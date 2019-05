Poslastica med Osako in Azarenko, Hercogova tokrat v dvojicah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri dekletih se na OP Francije nadaljuje drugi krog tekmovanja. Dober tenis se obeta med trenutno prvo igralko sveta Naomi Osaka in Viktorijo Azarenko, ki je nekdaj tudi že bila prva igralka sveta. Od naših bosta na delu Polona Hercog in Andreja Klepač.

Naomi Osaka je v prvem krogu pokazala nekaj nihanja v igri, saj je svojo prvo igro proti Slovakinji Karolini Schmiedlovi izgubila s 6:0, se pozneje zbrala in zmagala po treh nizih. Tokrat bo njena nasprotnica Belorusinja Viktorija Azarenka, ki je nekdaj že bila povsem na vrhu svetovne lestvice. Dekleti sta do zdaj odigrali dva dvoboja in vsaka po enkrat zmagali.

Na igrišče bo stopila tudi Serena Williams. Američanka bo igrala proti Japonki Kurumi Nara, 238. igralki sveta.

Polona Hercog, ki se je v sredo prebila v tretji krog tekmovanja, bo v ženskih dvojicah igrala v paru z Rusinjo Evgenijo Rodino. Njeni nasprotnici v prvem krogu bosta Alcija Rosolska in Zhaoxuan Yang.

Andreja Klepač v mešanih dvojicah igra skupaj s Francozom Rogerjem-Vasselinom Edouardom. Igrala bosta proti francoski navezi Alize Cornet in Jonathanu Eyssericu.

WTA