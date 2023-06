Poljakinja ne bo smela podcenjevati Brazilke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V četrtek bosta na sporedu dva ženska polfinalna dvoboja. Mnogi pričakujejo, da se bosta v finalu pomerili Arina Sabalenka in Iga Swiatek. Zadnja bo v polfinalu igrala proti Beatriz Haddad Maia, medtem ko bo Sabalenka lopar prekrižala s Karolino Mučovo.

Dvanajsti dan OP Francije je prišel čas za ženski polfinale. Prvi bosta na osrednje igrišče stopili Karolina Mučova in Arina Sabalenka. Igralki sta se od zdaj srečali le enkrat. Takrat je bila boljša dve leti mlajša Sabalenka, ki je tudi sicer velika favoritinja v tem dvoboju.

Poljakinja Iga Swiatek bo v polfinalu prestižnega turnirja igrala proti Beatriz Haddad Maia, ki je sploh prva Brazilka v odprti eri tega športa, ki se je prebila v polfinale Roland Garrosa. Swiatkova, ki brani naslov od lani, do zdaj sploh še ni imela pravega testa, saj je do polfinala vse nasprotnice odpihnila z igrišča. Zanimiv je medsebojni izid v zmagah. Igralki sta se leta 2022 srečali na turnirju v Torontu, kjer je zmagala pet let starejša Beatriz Haddad Maia.

OP Francije (WTA)

polfinale Karolina Mučova (ČEŠ) - Aryna Sabalenka (BLR, 2)

Iga Swiatek (POL, 1) - Beatriz Haddad Maia (BRA, 14)

