Podprimo slovenske teniške igralke v Areni Portorož

Po 11-letnem premoru je v organizaciji Tenis Slovenija lani ponovno potekal ženski teniški turnir v Portorožu. Zmagovalka turnirja je postala Italijanka Jasmine Paolini, od Slovenk pa je najdlje prišla Kaja Juvan, ki je nastopila v polfinalu. Številni teniški navdušenci, ki so spremljali turnir, dobra energija in strast do tenisa so med razlogi, da se bodo svetovne teniške igralke tudi letos zbrale na turnirju WTA 250 Zavarovalnica Sava Portorož z nagradnim skladom 250 tisoč ameriških dolarjev.

Na portoroškem turnirju, ki se bo začel takoj po koncu Odprtega prvenstva ZDA v tenisu, bodo nastopile tudi vse najboljše Slovenke. Kaja Juvan, Tamara Zidanšek, Andreja Klepač in preostale že komaj čakajo, da nastopijo pred domačimi navijači. Trdno so odločene, da bodo pokazale vrhunski tenis in še nadgradile lanski rezultat Kaje Juvan.

Poleg najboljših slovenskih teniških igralk bomo v Areni Portorož lahko spremljali letošnjo zmagovalko Wimbledona Kazahstanko Jeleno Ribakino in lansko zmagovalko Rolanda Garrosa Čehinjo Barboro Krejčikovo.

V Portorožu pa bo še ena zmagovalka Rolanda Garrosa. To bo legendarna Mima Jaušovec, ki se je z zmago v Parizu z zlatimi črkami vpisala v slovensko teniško zgodovino. Mima je prva in do danes tudi edina slovenska teniška igralka z zmago med posameznicami na turnirjih za Grand Slam, je vzor številnim mladim slovenskim teniškim igralkam, v Portorožu pa bo častna ambasadorka turnirja. "V čast mi je, da so me izbrali za to funkcijo. Ta turnir je izrednega pomena za naše mlade igralke, izkušenejše imajo tudi priložnost za zmago," je ob tem povedala Mima Jaušovec.

Častna ambasadorka turnirja Mima Jaušovec.

Med 11. in 18. septembrom pridite v Areno Portorož, da bodo slovenske teniške igralke ob vaši podpori še dodatno motivirane za vrhunske rezultate.

