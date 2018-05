Domnevni napadalec Kvitove za zapahi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dvakratna prvakinja Wimbledona Petra Kvitova si je danes prav gotovo oddahnila, saj so ujeli napadalca, ki jo je leta 2016 napadel z nožem. Češki mediji so poročali, da so napadalca po anonimni prijavi policisti prijeli pred dvema dnevoma. Gre za 54-letnega odvisnika od mamil, ki je Kvitovo želel decembra 2016 na njenem domu v Prostejovu oropati.