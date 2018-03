Federerjevi otroci so s prodajo limonade zaslužili 70 dolarjev #video

Roger Federer na turnirju v Indian Wellsu brani lansko lovoriko in ima vse možnosti, da jo tudi ubrani. Federer se je v uvodnih dveh dvobojih sprehodil do osmine finala, potem ko je v tretjem krogu prej kot v eni uri odpravil Filipa Krajanovića. V osmini finala ga čaka Francoz Chardy Jeremy, s katerim eden najboljših igralcev vseh časov ne bi smel imeti težav.

36-letni Švicar ima veliko bolj odprto pot do zmage, potem ko sta se od tekmovanja poslovila Novak Đoković in Grigor Dimitrov.

"They made $7 selling lemonade yesterday." 🍋 --Roger Federer on his kids' lemonade stand in #IndianWells



🎥 @TennisChannel pic.twitter.com/1VieCOsVxS — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 13, 2018

In kaj počnejo otroci, ko on premaguje nasprotnike?

Z njim je na turnir prišla tudi njegova družina, ki ga večkrat spremlja na turnirjih. Federer, ki je oče štirih otrok, raje najame hišo, kot da bi se z vso družino naselil v hotel. Baselčan je v pogovoru razkril, kaj otroci počnejo v prostem času.

"V zadnjem času najamemo hišo in to nam ustreza. Sicer pa otroci skačejo v bazen, na ulici prodajajo limonado … Včeraj so zaslužili 70 dolarjev (57 evrov), vendar jaz nisem dobil tega denarja (smeh, op. p.). Žal sem to zamudil, ker sem bil ves dan tukaj, vendar so se imeli fino in sosedje so zelo prijazni do otrok," je še povedal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Roger Federer je imel lani izjemno sezono, vrhunski tenis pa prikazuje tudi letos, saj še ne pozna poraza. Sprva je skupaj z rojakinjo Belindo Bencic zmagal v Hopmanovem pokalu, na OP Avstralije je dobil 20. lovoriko za grand slam. Nazadnje je dobil še turnir v Rotterdamu, po katerem se je povzpel na vrh svetovne lestvice. Njegov letošnji izkupiček je 18 zmag in nič porazov.