Slovensko obarvan torek na pariškem pesku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se bosta v prvem krogu Odprtega prvenstva Francije v tenisu predstavili slovenski igralki Tamara Zidanšek in Kaja Juvan. Prva se je lani v Parizu prebila v polfinale in poskrbela za uspeh kariere, druga pa je v soboto prvič zaigrala v finalu turnirja WTA in nakazala, da je pred vrhuncem sezone na peščeni podlagi v imenitni formi.