Na prijateljstvo bosta pozabili

Dvanajsti dan teniškega OP Avstralije bosta v ženski konkurenci na sporedu polfinalna obračuna. Kot prvi bosta na osrednje igrišče stopili dobri prijateljici Arina Sabalenka in Paula Badosa, za njima bosta igrali še Iga Swiatek in Madison Keys.

V polfinalu prestižnega turnirja se bodo pomerile štiri vrhunske igralke. Med njimi so tri nekdanje finalistke ali zmagovalke turnirjev za grand slam, medtem ko je četrta igralka (Paula Badosa) že bila druga igralka sveta. Na igriščih Melbourna Parka se obeta pravi teniški praznik.

Arina Sabalenka in Paula Badosa sta sicer veliki prijateljici. Foto: Reuters

Na igrišču bo borba

Prva nosilka Arina Sabalenka, dvakratna zmagovalka in branilka OP Avstralije, bo igrala proti svoji dobri prijateljici Pauli Badosi, ki je prvič v karieri napredovala v polfinale turnirja za grand slam. Sabalenka, ki na turnirju ni izgubila niza vse od finala leta 2023, je znana po svojih močnih udarcih in raznovrstni igri, prav tako pa je skozi čas postala bolj vztrajna in samozavestna.

Badosa, ki je lani skoraj končala kariero zaradi poškodbe hrbta, je z izjemno igro nekoliko presenetljivo domov poslala Američanko Coco Gauff, ki je sodila v ožji krog kandidatk za zmago. Španka trenutno igra vrhunski tenis. Na igrišču pa tokrat ne bo prostora za čustva in prijateljstvo. "Zelo dobro znava ločiti stvari. Velikokrat sva govorili o tem. Druga drugo občudujeva in spoštujeva. Na igrišču bo pa seveda borba, zunaj njega pa je vse normalno."

Iga Swiatek je do zdaj odpihnila svoje nasprotnice. Foto: Reuters

Bo Američanka lahko parirala izjemni Poljakinji?

V drugem polfinalnem dvoboju bo Iga Swiatek, druga nosilka turnirja, igrala proti Madison Keys. Swiatek v Avstraliji igra atomski tenis, saj je do polfinala oddala le 14 iger. Američanka, ki je v Melbournu prvič igrala v polfinalu že pred desetimi leti, pa ima dovolj izkušenj, da lahko morda preseneti Poljakinjo.

OP Avstralije, WTA, polfinale:



Arina Sabalenka (Blr, 1) – Paula Badosa (Špa, 11)

Iga Swiatek (Pol, 2) – Madison Keys (ZDA, 19)

