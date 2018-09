Đoković zadel Federerja: Srce mi je zastalo za tri sekunde (video)

Na turnirju se merita ekipa Evropa in ekipa Svet. Zmagala bo ekipa, ki bo prva dosegla 13 točk. Trenutno s 3:1 vodi Evropa, katere del sta tudi Roger Federer in Novak Đoković. Tokrat sta igrala v dvojicah in proti Kevinu Andersonu in Jacku Socku izgubila po podaljšani igri (6:7, 6:3, 10:6).

Roger Federer mu ni zameril

Dvoboj dvojic je zaznamoval trenutek, ko je Novak Đoković po nesreči v hrbet zadel Rogerja Federeja, kar je nasmejalo 16-tisočglavo množico v Chicagu. Veliko manj je bilo do smeha Novaku Đokoviću, ki se je nekoliko ustrašil za svojega partnerja.

"Zato ne igramo dvojic, prijatelj," je med odmorom Đokoviću povedal 20-kratni zmagovalec turnirja za grand slam. "Noro … Moj bog, mislim, da mi je srce zastalo za tri sekunde," mu je odgovoril Beograjčan. Za tem sta spregovorila še nekaj besed o podobni prigodi, ko je Federer lani na istem tekmovanju v dvojicah igral z Rafaelom Nadalom.

Roger Federer in Novak Đoković sta se dostojno upirala nasprotnikoma. Foto: Guliver/Getty Images

Lani je slavila ekipe Evrope

Seveda mu 37-letni Baselčan za ta nesrečni slučaj ni zameril, Đoković pa je po dvoboju izjavil, da mu je bilo zares všeč, da je lahko zaigral z enim najboljših teniških igralcev vseh časov. Čeprav gre za ekshibicijski turnir, je med ekipama čutiti veliko rivalstvo, tako da ljubitelji tenisa lahko spremljajo zares zanimiv tenis.

Teniški turnir Laver Cup poteku drugo leto zapored. Lani je bil organiziran v Pragi, kjer je z izidom 15:9 zmagala ekipa Evrope. V vsaki ekipi je po šest igralcev in kapetana. Ekipo Evrope vodi legendarni Bjorn Borg, ekipo Sveta pa sloviti Američan John McEnroe.

V ekipi Evrope so:

Roger Federer (Švi), Alexander Zverev (Nem), Grigor Dimitrov (Bol), Novak Đoković (Srb), David Goffin (Bel) Kyle Edmund (VBr). Rezerva je Jeremy Chardy (Fra).

V ekipi Sveta so:

Kevin Anderson (JAR), John Isner (ZDA), Diego Schwartzmann (Arg), Jack Sock (ZDA), Nick Kyrgios (Avs) in Frances Tiafoe (ZDA). Rezerva je Nicolas Jarry (Čil).