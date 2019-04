Đoković še vedno na vrhu, Aljaž Bedene najboljši Slovenec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljši Slovenec Bedene se je skozi kvalifikacije uspešno prebil na glavni del mastersa v Monte Carlu, danes ob 11. uri se bo pomeril z Moldavcem Radujem Albotom. Na lestvici ATP je v primerjavi s prejšnjim tednom zdrsnil za dve mesti in je po novem 70. Blaž Kavčič in Blaž Rola sta zadržala uvrstitev iz prejšnjega tedna in sta na 231. oziroma 255. mestu.

Zmagovalec turnirja v Houstonu, 22-letni Čilenec Christian Garin, je po svoji prvi turnirski zmagi s 73. napredoval na 47. mesto.