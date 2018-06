Očitno so bile besede Đokovića izrečene v afektu

"Ne vem, ali bom igral na travi. Sploh ne vem, kaj bom naredil," je po porazu na OP Francije dejal Novak Đoković in s svojo izjavo šokiral teniško javnost. Zdaj je jasno, da so bile te besede izrečene v afektu, saj bo srbski zvezdnik že prihodnji teden zaigral na turnirju v Queen's Clubu.

Dejstvo je, da Novak Đoković po svoji šestmesečni odsotnosti še vedno ni našel prave forme. Vmes se je zgodilo že marsikaj. Med drugim je zamenjal svojo trenersko ekipo, tisto, kar nekdanjega prvega igralca najbolj boli, pa so rezultati, ki še niso takšni, kot bi si sam želel.

Novak Đoković je bil po porazu na OP Francije povsem brez volje. Foto: Guliver/Getty Images

Po porazu v Parizu je bil povsem brez volje

Če je Novak sprva svoje poraze sprejemal mirno, je sodu izbil dno poraz na OP Francije, potem ko ga je pod hladno prho presenetljivo poslal Italijan Marco Cecchinato. "Ne vem, ali bom igral na travi. Sploh ne vem, kaj bom naredil. Ravnokar sem prišel z igrišča. Oprostite, gospodje, ne morem vam odgovoriti na to vprašanje, ne morem vam odgovoriti na nobeno vprašanje," je po porazu v Parizu bruhalo iz Đokovića.

Že nekaj dni po tistem, ko so se glave očitno nekoliko ohladile, je Nole sprejel (ne)pričakovano odločitev. Prihodnji teden bo prvič po osmih letih zaigral na turnirju v Londonu - Queen's Clubu, kamor so ga povabili organizatorji turnirja. Tam je nazadnje igral davnega leta 2010, ko se je moral posloviti v tretjem krogu, leta 2008 pa je igral v finalu.

"To je tisto, kar me še dodatno veseli. Za zdaj smo se dogovorili še za prihodnja dva turnirja." Foto: Guliver/Getty Images

"Po razburljivih turnirjih v Rimu in Parizu se osredotočam na nove izzive. Trava je redka in posebna podlaga, tako da sem vesel, da bom imel možnost igrati na tako močnem turnirju, ki bo tudi priprava na Wimbledon," je na svoji strani zapisal Đoković, ki bo tudi v prihodnje vztrajal s svojim novim-starim trenerjem Marijanom Vajdo.

"To je tisto, kar me še dodatno veseli. Za zdaj smo se dogovorili še za prihodnja dva turnirja. O nadaljnjih načrtih se bomo pogovarjali potem," je o svoji trenerski ekipi razkril trenutno 21. igralec sveta. Ta se je tudi pozneje zahvalil za podporo. "Čutim vašo pozitivno energijo in podporo in res sem vam hvaležen za to."