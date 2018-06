Federer in 255-milijonska ponudba: To so le govorice ...

Roger Federer je trenutno na turnirju v Stuttgartu, kjer se po daljšem premoru znova vrača na teniška igrišča. Eden najboljših teniških igralcev vseh časov se na novinarski konferenci ni mogel izogniti vprašanju o morebitnem novem opremljevalcu. Kot vemo, je Baselčan pred tem dolga leta sodeloval z ameriško znamko Nike, zdaj pa naj bi lovke proti njemu stegnil japonski Uniqlo, s katerim je pred časom sodeloval tudi Novak Đoković.

Foto: Guliver/Getty Images

"To so le govorice ... Res je, da od marca nimam več pogodbe z Nikejem," je uvodoma povedal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam in govorice označil za del nesrečne zgodbe. "Videli bomo, kaj se bo v prihodnje dogajalo. Pogovarjamo se. Če se bo kaj zgodilo, vas bom o tem takoj obvestil," je še povedal Federer, ki bo avgusta dopolnil že 37 let.

Švicarja na teniških igriščih nismo videli vse od marca, ko je na turnirju v Miamiju presenetljivo izpadel v drugem krogu. Premagal ga je Avstralec Thanasi Kokkinakis, trenutno 150. igralec sveta, v Indian Wellsu pa ga je v finalu premagal Juan Martin del Potro.

Federer bo prvič na igrišče stopil v sredo, ko bo igral proti Miši Zverevu. Foto: Guliver/Getty Images

Svež in zdrav

"Že kar nekaj časa je minilo, odkar sem nazadnje igral dvoboj, in nočem takoj izgubiti po treh nizih, kot se mi je zgodilo proti Delpu in Kokkinakisu," je bil jasen Federer, ki se je na turnirju v Stuttgartu najdlje prebil do polfinala. Lani se je poslovil po uvodnem dvoboju.

Federer bo prvič na igrišče stopil v sredo, ko bo igral proti Miši Zverevu, pred dvobojem pa je optimističen. Če se Roger prebije do finala, bo prevzel vodstvo na svetovni lestvici. "Svež sem in zdrav. Zaradi tega sem vesel in optimističen, da bi se lahko ta teden stvari odvile meni v prid," je še povedal osemkratni zmagovalec Wimbledona.