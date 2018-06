Slovenca v pripravah na Wimbledon izgubila

Bedene, 70. igralec na svetu, se na travnati podlagi ni znašel proti Romunu Mariusu Copilu (97.). Po dveh izenačenih nizih, ki sta trajala skoraj dve uri, je v tretjem izgubil s 3:6 in tako končal z nastopi. To je zanj že tretji poraz v uvodnem krogu na zadnjih štirih turnirjih; v štartu se je poslovil tako v Istanbulu kot pred dvema tednoma v Parizu.

Polona Hercog se je za turnir, kjer se dekleta potegujejo za nagradni sklad v višini 250.000 dolarjev (fantje pa za 686.080 evrov), prijavila v obeh konkurencah. Med dvojicami je nastopila v paru z Aleksandra Krunić iz Srbije ter izgubila proti japonsko-kitajski navezi Rika Fujiwara/Shuai Zhang s 7:10 v hitropoteznem tretjem nizu.

Hercogova (64.) bo v torek nastopila še med posameznicami, njena nasprotnica pa bo Belgijka Elisa Mertens, 16. igralka z lestvice WTA.

Jakupovičeva sezono na travi začela z zmago

Tretja najvišjeuvrščena slovenska teniška igralka na lestvici WTA Dalila Jakupovič je odlično začela priprave na tretji grand slam sezone v Wimbledonu. V uvodni preizkušnji na travnati podlagi na turnirju v Nottinghamu z nagradnim skladom 250.000 dolarjev je premagala Italijanko Camilo Giorgi s 7:6 (4) in 6:2.

Dalila Jakupović je sezono na travi začela z zmago. Foto: STA

Jakupovičeva, ki je ta teden dosegla svojo najvišjo uvrstitev na lestvici WTA - 118. mesto, je 57. igralko sveta in osmo nosilko turnirja nadigrala v uri in devetih minutah. V prvem nizu je od 71-odstotnem prvem začetnem udarcu in petih asih osvojila pet točk več od tekmice 39:34, v drugem pa je izkoristila obe "break" žogi in slavila s 26:16 v osvojenih točkah.

Sedemindvajsetletna Jeseničanka, ki bo v Nottinghamu nastopila tudi v konkurenci dvojic skupaj z Avstralko Hon Priscillo, se bo v drugem krogu pomerila s Poljakinjo Frech Magdaleno, 119. igralko na svetu.

Hertogenbosch ATP, posamezniki, 1. krog:

Marius Copil (Rom) : Aljaž Bedene (Slo) 6:7 (6), 7:6 (4), 6:3; WTA, dvojice, 1. krog:

Polona Hercog/Aleksandra Krunić (Slo/Srb) : Rika Fujiwara/Shuai Zhang (Jap/Kit) 7:5, 3:6, 10:7.

Nottingham, 1. krog:

Dalila Jakupovič (Slo) : Camila Giorgi (Ita/8) 7:6 (4), 6:2.