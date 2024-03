Njegovi zadnji meseci

Foto: Reuters Andy Murray je v karieri dosegel veliko uspehov, a prestal tudi težka obdobja. Spomnimo, da se je Britancu uspelo vrniti med najboljše z umetnim kolkom in velja za športni fenomen. Po porazu v Miamiju je 36-letni teniški igralec jasno nakazal, da se njegova kariera bliža koncu in da mu bo turnir v Miamiju vedno ostal v lepem spominu.

V zadnjih mesecih bi dal vse od sebe

"Nisem razmišljal o vseh dvobojih, ki sem jih igral. Še več, to je zadnji dvoboj, ki sem ga igral tukaj, kar je žalostno. Tukaj mi je namreč všeč. Velik del svoje kariere sem preživel tukaj in želel sem si, da vse skupaj traja malo dlje. Ta turnir je zame zelo pomemben in bilo je nekoliko bolj čustveno, kot če bi bil na kakšnem drugem igrišču. Zdaj stremim k temu, da vse končam, dam v zadnjih mesecih vse od sebe, potem pa si želim biti z družino."

"Miami ima posebno mesto v moji karieri. To je bil moj teniški dom. Tukaj sem se veliko pripravljal in treniral. Rad imam to mesto," je na novinarski konferenci povedal trenutno 62. igralec sveta.

Zdaj še težave z gležnjem

A pri Murrayju ni videti konca težav, potem ko si je po tesnem porazu s Čehom Tomasom Machacom poškodoval gleženj do te mere, da kar nekaj časa ne bo mogel igrati. Poškodba bi mu lahko prekrižala načrte, da bi zaigral na svojem zadnjem Wimbledonu, kjer je že dvakrat zmagal.

"Ko se vrnem domov, bom obiskal specialista, da se potem odločimo za naslednje korake. Težko je sprejeti, da bom odsoten dlje časa."

Andy, ki bo maja dopolnil 37 let, je med drugim razkril, da čez poletje ne bo prav veliko igral, saj upa, da bo lahko še igral na olimpijskih igrah v Parizu, preden se bo športno upokojil. Ob tem je namignil, da bi si še zadnjič želel igrati na OP Francije, ki se začne 26. maja, so za pisali pri BBC.

Že pred petimi leti je na OP Avstralije razmišljal o koncu kariere, a se mu je uspelo vrniti. Foto: Gulliver/Getty Images

Že pred petimi leti se je spogledoval s koncem kariere

Spomnimo, da je Britanec že leta 2019 v solzah sporočil, da najverjetneje ne bo več igral tenisa na najvišji ravni. Razlog za to odločitev so bile hude težave s kolkom. Takrat je resno razmišljal, da bi šel znova na operacijo. A ne zato, da bi se vrnil na igrišča, ampak da bi lahko normalno zaživel. "Lepo bi bilo živeti ter si čevlje in nogavice obuti brez bolečin. To bi bil glavni razlog, če bi se odločil za to potezo." A pozneje mu je uspelo veliko več. Šel je na operacijo in se vrnil na teniško turnejo.

