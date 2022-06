Ne obžaluje, kaj je o njej govoril pred letom dni #video

Emma Raducanu je imela lani v četrtfinalu Wimbledona težave z dihanjem in zaradi tega predala dvoboj. Foto: Guliverimage

Spomnimo, kako je lani šele 18-letna teniška igralka navduševala na igriščih All England Cluba, nato pa se je njena wimbledonska zgodba klavrno končala. Zaradi težav z dihanjem je morala v četrtem krogu turnirja na žalost vseh navijačev dvoboj predati. Veliko prahu so dvignile besede ameriškega strokovnega komentatorja, saj je menil, da mlada teniška igralka ni zdržala pritiska.

"Zdi se mi, da je bilo malo preveč zanjo, kar je razumljivo. Koliko lahko igralci prenesejo? Potem pogledaš igralce in igralke, ki so že nekaj časa prisotni na turneji ... Kako oni to zmorejo? Upam, da se je iz te izkušnje kaj naučila," je takrat v prenosu za BBC povedal McEnroe.

Lanske težave mlade teniške igralke.

British tennis star Emma #Raducanu having trouble breathing and #Wimbledon health personnel make her put on a mask before they help her. Awful. pic.twitter.com/5RHB7meaLJ — MusicTeacher Semiquincentennialist1776 (@MuseSeeking) July 5, 2021

Kmalu mu je odgovorila na najboljši mogoči način

Ni trajalo dolgo, da mu je Emma Raducanu odgovorila na najboljši mogoči način. Dva meseca po Wimbledonu ji je uspelo prenesti ves pritisk velikega tekmovanja in je senzacionalno zmagala na OP ZDA. Postala je namreč prva zmagovalka turnirja za grand slam, ki se je na glavni turnir prebila prek kvalifikacij.

Naomi Osaka je o svojih psiholoških težavah odkrito spregovorila. Foto: Guliverimage

John McEnroe še danes stoji za svojimi besedami, ki jih je izrekel lani. "Nič drugače ne bi povedal. Nikoli nisem srečal Emme, a sem na podlagi svojih 40 ali 45 let v vrhunskem tenisu ugibal, kaj se dogaja. To se vse skozi dogaja in ni prva oseba, ki se ji je zgodilo kaj takšnega. To se je dogajalo tudi, ko sem sam igral."

"Tudi Naomi Osaka je imela psihološke težave. Ponavadi je bilo treba stisniti zobe ter prebroditi te stvari. Danes je to vse bolj pogosto tema pogovorov in prav je tako. Mlada dekleta in fantje se vse bolj spopadajo s tem, ko niso pripravljeni na vse skupaj. To so sicer sanje, ampak so lahko precej težke," je razlagal sedemkratni zmagovalec turnirjev za grand slam in ob tem spomnil tudi na Simono Halep, ki je pred časom priznala, da je imela tudi ona panične napade.

John McEnroe je bil že kot igralec znan kot človek brez dlake na jeziku. Foto: Reuters

Tudi sam je šel skozi te stvari

Johna McEnroeja so zaradi teh komentarjev številni kritizirali, zato je priznal, da bi moral biti bolj previden, a ob tem razkril, da se je tudi on v svoji karieri spopadal s pritiski.

"Vseeno mi je šport dal veliko in želim spodbujati in predlagati ljudem, ki želijo poslušati. Tudi sam sem šel skozi te stvari, saj sem bil tudi sam preobremenjen. Dve leti (1986, 1987) nisem igral v Wimbledonu. Čutil sem, da je bilo preveč za mene. Takrat o tem nismo toliko razglabljali, ampak sem se vseeno odločil, da ne grem. Ali bi se še enkrat tako odločil? Ne, želel bi si, da bi igral. Spustil sem dve priložnosti. Morda je bila to moja trma, neumnost ali pa to, da sem bil preveč obremenjen," je za Daily Mail povedal legendarni Američan.