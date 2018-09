Ne najboljša napoved za Novaka Đokovića

Mnogi so prepričani, da kaj takšnega se ne bi moglo zgoditi Rafaelu Nadali ali Rogerju Federerju. Sploh slednjega v ZDA in Wimbledonu naravnost obožujejo. Že večkrat so teniški strokovnjaki poudarili, da Novak ne bo nikoli tako priljubljen kot Švicar in Španec.

Foto: Guliver/Getty Images

Na njegovo stran se je postavila legendarna teniška igralka Martina Navratilova, ki enostavno ne razume, zakaj se tako obnašajo do Novaka in meni, da bi ga morali bolj spoštovati. "Vem, kako se počuti, ko je občinstvo proti njemu in sprašuje se, zakaj ga ne marajo. Novak je zelo dober fant. Veliko trenira, a občinstvu po mojem mnenju ni bilo pošteno do njega," je bila brez dlake na jeziku danes 61-letna Navratilova.

Foto: Reuters

"Morda se sliši malo dolgočasno"

Kakorkoli že, nekdanji prvi igralec sveta, se je brez večjih težav uvrstil v četrtfinale, potem ko je Joao Souso premagal po treh nizih. V četrtfinalu ima zdaj veliko bolj odprto pot do zmage. Tam ga čaka Avstralec John Millman, ki je pred tem po štirih nizih presenetljivo premagal Rogerja Federerja.

In kaj je pred dvobojem z Đokovićem povedal trenutno 55. igralec sveta? "Morda se sliši malo dolgočasno, ampak moram nadzirati svojo stran igrišča. Narediti moram čim manj napak in izkoristiti svoje priložnosti. Nimam nekih iluzij, moral bom imeti enega svojih najboljših dni, da bi lahko dobro opravil svoj del posla."

Foto: Twitter

Avstralcu so v dvoboju proti Federerju pomagale tudi zelo težko razmere. Večina igralcev ima težave z visokimi temperaturami in visoko vlažnostjo.John Millman je vajen takšnih razmer, saj prihaja iz avstralskega Brisbanea, kjer imajo po navadi zelo visoko vlažnost.

To bi bila lahko njegova prednost tudi proti Đokoviću. Vemo, da je imel Đoković v prvem krogu in osmini finala precej težav. V zadnjem dvoboju je moral z zdravniki celo zapustiti igrišče. V večernih urah je za sredo na igriščih Flushing Meadows napovedano 30 stopinj Celzija in kar 85-odstotna vlažnost.

"Novak je fizično zelo dobro pripravljen, vendar izkoristil bo vsako najmanjšo prednost. Če bi se pokazalo, da je to moja prednost, jo bom izkoristil. To bi bilo super, ampak bo vseeno težko," je še povedal 29-letni Avstralec.