Nadal v finalu pomendral Rusa in popravil rekord

''To je bil moj najboljši dvoboj ta teden,'' je poudaril 33-letni Rafael Nadal po veliki zmagi nad Rusom Daniilom Medvedevom in prvem osvojenem turnirju v tem letu, ki se ni igral na peščeni podlagi. V bogati karieri je osvojil že 35 turnirjev serije masters, največ izmed vseh. Na posebnem seznamu zmagovalcev je povečal prednost pred prvim igralcem sveta Srbom Novakom Đokovićem s 33 naslovi, sledi jima Švicar Roger Federer z 28.

Največji turnir na kanadskih tleh je osvojil že petič. Foto: Reuters

Nadal je bil dobro spočit pred finalom, saj je Francoz Gael Monfils polfinalni dvoboj predal zaradi poškodbe gležnja. "Zame je bilo zelo pomembno, da sem dobro začel dvoboj," je dejal zmagovalec 18 turnirjev za grand slam: "Odigral sem solidno tekmo, brez dvoma najboljšo ta teden. Kar nekaj stvari mi je dobro uspevalo: spreminjanje smeri, menjava ritma med točko ... Tudi rezani udarci so dobro delovali. Mislim, da sem igral pametno."

23-letni Rus Daniil Medvedev je proti deset let starejšemu Špancu osvojil le tri igre. Foto: Reuters

Izkušeni Španec ima lepe spomine na kanadski teniški spektakel. Leta 2005 je osvojil Rogers Cup, v finalu ugnal Andreja Agassija, to pa je bil njegov prvi večji osvojeni turnir na trdi podlagi. V nedeljo, 14 let pozneje, si je zagotovil že peti naslov. Upravičil je vlogo prvega nosilca na turnirju v Kanadi, kjer nista nastopila njegova dolgoletna tekmeca Đoković in Federer.

Nadal je v izjemni formi:

Španec je po zmagi sporočil, da se pred zadnjim vrhuncem sezone, odprtim prvenstvom ZDA v New Yorku, ne bo udeležil mastersa v Cincinanatiju. Kot razlog za odpoved je navedel, da si želi ostati zdrav za US Open.