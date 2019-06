Nadal: Kaj takega si dovolijo le organizatorji Wimbledona

Španski zvezdnik Rafael Nadal, številka 2 svetovnega tenisa, je kritičen do izbora nosilcev za tretji grand slam sezone v Wimbledonu, ki favorizira rezultate, dosežene na travi, in ne upošteva "statuta združenja ATP". Nadal bo pričakovano tretji nosilec na "sveti travi" za Srbom Novakom Đokovićem in Švicarjem Rogerjem Federerjem.

"Edina stvar pri vsej tej zgodbi, ki se mi ne zdi v redu, je, da si kaj takega dovolijo le organizatorji Wimbledona," je bil Nadal oster v ponedeljkovem večernem pogovoru na španski televiziji Movistar.

"Ne gre le za moj osebni primer, že večkrat se je to pripetilo številnim igralcem, ki so vse leto garali in dobro igrali, dosegali dobre rezultate na vseh podlagah. Nato pa so v Wimbledonu vsakič znova favorizirali 'travo', brez spoštovanja statusa, ki smo ga dosegli igralci skozi vse leto, zaradi česar smo dobili precej bolj kompliciran žreb."

Preostali trije turnirji za veliki slam sledijo točkovanju lestvice ATP za določanje nosilcev, Wimbledon pa ima kombinacijo svetovne lestvice in predstav na travnati podlagi.

Zato bo Federer, sicer tretji igralec z lestvice ATP, po zmagi na turnirju v Halleju za Wimbledon prejel status drugega nosilca, za prvim igralcem sveta Đokovićem, in potisnil Nadala na mesto številka 3.

"A dobro, ne glede na žreb, ali sem številka 2 ali 3, še vseeno bom moral pokazati svoj najboljši tenis, da bom uresničil svoje želje na turnirju," je še dejal Nadal, ki je letos osvojil svoj 12. Roland Garros, v Wimbledonu pa bo po letih 2008 in 2010 lovil tretji naslov.

