Nadal izgubil na začetku nove sezone

Majorčan je za Španijo na novem tekmovanju pod okriljem ATP in WTA odigral prvi dvoboj ter po dveh urah in 45 minutah izgubil. Proti Norrieju je igral petič in prvič izgubil. "Cameron si je zaslužil zmago. Je odličen igralec in danes je vse storil popolno. Moramo vedeti, da bi bil precej višje na lestvici, če bi upoštevali točke iz Wimbledona," je za španski spletni portal Puntobreak najprej letošnjega polfinalista na sveti travi pohvalil Nadal.

Cameron Norrie je v treh nizih odpravil španskega asa, ki bo prihodnji mesec v Melbournu branil naslov. Foto: Guliverimage

"Vem, da lahko precej stvari izboljšam, hkrati pa današnji dvoboj ni bil katastrofalen. Moram biti konstanten, delati manj napak in narediti korak naprej v fizični pripravi. Ko bom odigral več dvobojev, se bom bolje odzival v pomembnih trenutkih in se bolje odločal," je dodal.

Za sproščenost potrebuje kakšno zmago ali dve, je poudaril. "Moram se nekaj naučiti iz današnjih napak in odnesti tisto dobro, kar sem opravil na igrišču. Vendarle sem igral proti tenisaču, ki je v boljšem ritmu in igra odličen tenis," je še zaključil 22-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Najboljša igralka na svetu potrebovala le 64 minut

Iga Swiatek je preskočila kazahstansko oviro v Avstraliji. Foto: Reuters Na pokalu United, ki poteka še v Brisbanu in Perthu, je z odliko prvo nalogo opravila Poljakinja Iga Swiatek. Prva igralka lestvice ATP je v dvoboju proti Kazahstanu s 6:1, 6:3 po vsega 64 minutah ugnala Julijo Putincevo in svoji reprezentanci prinesla prvo točko. Za zmago so potrebne tri, ekipe pa igrajo po dva posamična dvoboja ter enega v mešanih parih.

"Lahko sem kar zadovoljna s predstavo. V prvih dvobojih nove sezone si vedno malce zarjavel, zato sem presrečna, da sem v ključnih trenutkih odigrala zbrano," je, kot jo citira francoska tiskovna agencija, dejala Swiatek.

"Zastopati svojo državo je vedno nekaj posebnega. Tako se še bolj zberem, ob prihodu na igrišče pa vedno dobim kurjo polt," je še ocenila nastopanje v reprezentanci.

Današnje tekme pokala United bodo končane v nedeljo, v petek in soboto pa so zaključili šest dvobojev v vsaki od šestih skupin. V njih skupno nastopa 18 reprezentanc.

Grčija je v skupini A s 4:1 v zmagah ugnala Bolgarijo, danes in v nedeljo pa se merita Belgija in Bolgarija. V skupini B je Švica s 5:0 v zmagah premagala Kazahstan.

V skupini C so Združene države Amerike ugnale Češko s 4:1. Slednja danes in v nedeljo igra proti Nemčiji. V skupini D je Velika Britanija tesno s 3:2 premagala Avstralijo.

V skupini E in F sta zmagi vpisali reprezentanci Italije in Francije. Prva je bila boljša od Brazilije s 3:2, druga pa od Argentine s 5:0. V naslednjih dveh dneh se bosta v teh skupinah odvila dvoboja Norveška - Brazilija in Hrvaška - Argentina.

V izločilne boje bodo napredovali le zmagovalci skupin in se med seboj v treh dvobojih udarili za tri mesta v polfinalu. Zadnja vstopnica bo pripadla poraženi reprezentanci z najboljšim točkovnim izkupičkom iz teh dvobojev.

Pokal United bo trajal vse do 8. januarja, ko bo finale v Sydneyju. Turnir ima nagradni sklad nekaj manj kot 14 milijonov evrov.