Mnogi se sprašujejo, ali ima sploh smisel

V Savdski Arabiji, natančneje v Rijadu, trenutno poteka finalni turnir, kjer igra najboljših osem igralk letošnje sezone. Zagotovo je to za ljubitelje teniške igre ena izmed poslastic, a na uvodnih dveh dnevih turnirja s tribun zeva velika praznina. Na enem izmed dvobojev je bilo v dvorani, ki sprejme pet tisoč gledalcev, zapolnjenih manj kot deset odstotkov sedežev. V številkah to pomeni, da je bilo na prizorišču samo 400 gledalcev, kar je pod vsakim pričakovanjem, so zapisali pri The Telegraph.

Vstopnica že samo za sedem evrov

Ob tem je treba poudariti, da najcenejša vstopnica stane nekaj več kot sedem evrov. Ob tako slabi udeležbi se že zdaj postavlja vprašanje, kako smiseln je bil triletni dogovor, saj tamkajšnji ljudje kažejo zelo malo zanimanja za teniški turnir.

Že nekdanji legendarni teniški igralki Chris Evert in Martina Navratilova sta izrazili nestrinjanje, da je Savdska Arabija gostiteljica tega prestižnega turnirja, saj obe menita, da je to velik korak nazaj za ženski šport in pravice žensk. Obe sta se odločili, da tega športnega dogodka ne bosta obiskali.

Država, ki je pri dnu spolne enakopravnosti

Ob tem pa je zanimivo, da so nekatere prisotne igralke podprle teniški turnir in vztrajajo, da lahko prisotnost neodvisnih športnic v tako strogo nadzorovani državi prispeva k navdihu za tamkajšnje ženske. Savdska Arabija na svetovni lestvici spolne enakopravnosti od skupno 146 držav zaseda šele 126. mesto.

Britanec je razočaran nad obiskom

Kritičen je bil tudi Tim Henman, nekdaj vrhunski teniški igralec, danes pa strokovni komentator. "Bilo je veliko govora, ali naj ta športni dogodek gosti Savdska Arabija. A če gremo mimo tega in gledamo samo kot finalni turnir WTA, je veliko razočaranje, da imajo najboljše igralke, kot sta Iga Swiatek in Coco Gauff, takšno občinstvo. Organizatorji bi morali izkoristiti svoj privilegirani položaj, saj jim ni treba nujno ustvarjati dobička s prodajo vstopnic. Morali bi vključiti lokalno skupnost in šole, da bi ustvarili dobro atmosfero in bi jim na ta način približali igro najboljših igralk."

Ameriška teniška igralka Coco Gauff, ki je v prvem dvoboju premagala rojakinjo Jessico Pegulo, je dejala, da ko se določen šport širi v nov del sveta, ne moremo pričakovati polnih dvoran.

Podobno mnenje je imela tudi Pegula, ki je poudarila, da so teniški igralci navajeni igrati tudi brez občinstva, kot se je to dogajalo v času pandemije, in da je potreben čas, da bodo tenis približali tamkajšnjemu občinstvu. Ob tem je poudarila, da se je podobno dogajalo ob ženski košarkarski ligi WNBA, ko na začetku tribune niso bile polne, zdaj pa je zgodba precej drugačna.

Kako se branijo organizatorji?

Organizatorji so se branili, da so študentje na univerzi King Saud, kjer poteka turnir, trenutno obremenjeni z izpiti, kar vpliva na obisk. Kljub temu je Henman poudaril, da je bil turnir napovedan že aprila in da bi organizatorji lahko bolje poskrbeli za obisk. "Ko organiziraš dogodek v tako veliki dvorani, moraš tudi razmišljati, kako pripeljati gledalce. Tokrat pa občinstva skorajda ni."

