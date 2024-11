Sönmez, sicer 127. igralka na svetovni lestvici, je postala prva Turkinja z zmago na turnirju WTA po slavju Cagle Buyukakcay v domačem Istanbulu leta 2016.

"To so bile moje največje sanje. Za ta dan sem delala 15 let," je dejala Sönmez, ki se je po zmagi zahvalila tudi "ljudem, ki so me spremljali in navijali zame v Turčiji ob štirih zjutraj."

Finalistki sta imeli v nedeljo dvojni spored, potem ko je dež prekinil sobotne dvoboje. Li je v polfinalu končala obračun proti Rusinji Polini Kudermetovi in slavila s 6:3, 4:6 in 6:2, Sönmez pa je po zaostanku 2:4 v prvem nizu po prekinitvi prišla do zmage s 7:6 (5) in 6:2 nad Alino Kornejevo.

Na turnirju v Meridi je nastopila tudi slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek, ki se je na glavni del uspešno prebila prek kvalifikacij, nato pa izgubila že uvodni dvoboj proti Američanki Varvari Lepchenko.

* Izidi, Merida, WTA 250 (246.890 evrov):

- polfinale:

Ann Li (ZDA) - Polina Kudermetova (Rus) 6:3, 4:6, 6:2;

Zeynep Sönmez (Tur) - Alina Kornejeva (Rus) 7:6 (5), 6:2;

- finale:

Zeynep Sönmez (Tur) - Ann Li (ZDA) 6:2, 6:1.

